Poäng, poäng och poäng för Puljujärvi – ny framspelning i kondortröjan

Jesse Puljujärvi har tecknat in sig i poängprotokollet i varje match sedan flytten ner till AHL. I natt blev det ännu en assist för tonåringen.

Puljujärvi hade en jobbig höst i Edmonton Oilers med åtta poäng (1+7) på 28 matcher i NHL-rinkarna.

Framför allt mot slutet av sejouren var istiden närmast obefintlig och flytten ner till farmarklubben Bakersfield Condors kunde ha kommit tidigare.

Väl i AHL har sommarens fjärdeval i draften börjat hitta spelglädjen igen.

I den första matchen blev det en assist mot San Antonio Rampage, ett saldo han upprepade mot Stockton Heat natten till lördag – och mot Ontario Reign natten till söndag.

Puljujärvi passade pucken till Taylor Beck vars skott Ryan Hamiltons styrde in i powerplay. Målet reducerade kampen till 1-2 men närmare än så kom inte Condors och hemmalaget vann med 3-2.

Se målet här:



Hamilton on the PP, from Beck and Puljujarvi puts the good guys on the board. Puljujarvi with his third assist in three games. #Condorstown pic.twitter.com/9AgrguhwWX