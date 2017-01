Raanta glänste och skadade sig igen – ersättaren Lundqvist läckte som ett såll

Finlands NHL-målvakter hade en varierande natt. Antti Raanta gjorde comeback och utgick skadad på nytt. Antti Niemi släppte in tre av tre skott. Däremot hade Pekka Rinne och Tuukka Rask det betydligt trevligare.

Efter en paus på dryga två veckor var Antti Raanta tillbaka mellan New York Rangers stolpar i nattens kamp mot Montreal Canadiens.

I den första perioden visade han inget prov på ringrostighet, gjorde tio räddningar och höll buren ren. Men till den andra perioden hade han ersatts av Henrik Lundqvist.

Raanta åkte på en skada i ”nedre delen av kroppen”. Mer än så specificerade tränaren Alain Vigneault varken skadans karaktär eller allvarlighet.

Lundqvists inhopp var katastrofalt. Montreal slog in fem puckar bakom svensken, varav tre inom loppet av 62 sekunder i den tredje perioden.

– Jag gör allt för att försöka hålla mig positiv just nu. I de två senaste matcherna har det inte studsat min väg, säger Lundqvist, som släppte in fyra mål mot Toronto på fredagen, på NHL:s webbplats.

Bild: All over press

Förlust för Joonas Korpisalo i säsongens andra NHL-kamp. Ishockeymålvakt beredd på räddning. Bild: All over press

Montreal vann matchen med 5–4 och har nu samlat endast två poäng färre än hela ligans bästa lag Columbus Blue Jackets.

Columbus förlorade i natt med 3–4 mot Florida Panthers. Joonas Korpisalo, som gjorde en fantastisk comeback i NHL natten innan, parerade 28 skott i nederlaget.

I Dallas hade Antti Niemi en verklig mardrömsstart på kampen mot Minnesota Wild. Hemmakeepern kapitulerade tre gånger under de inledande fyra minuterna utan att rädda ett enda skott och byttes ut.

In kom Kari Lehtonen som släppte ett skott bakom sig i den första perioden, men så småningom vaknade Stars. Stjärntröjorna klev upp från 0–4-underläge till 4–4, men några poäng blev det till slut inte.

Jason Zucker överlistade Lehtonen vid tiden 53:15 och nu släppte inte Minnesota längre taget och vann med 5–4. Lehtonen valdes trots förlusten till matchens tredje bästa spelare.

Wild, som vunnit 16 av sina 18 senaste matcher, steg tack vare segern upp som etta i den västra konferensen förbi Chicago Blackhawks.

Mikael Granlund spelade fram till segermålet, precis som till Matt Dumbas 0–3-fullträff. Mikko Koivu stod för öppningsmålet. (Se matchens höjdpunkter i videoklippet ovan.)

Blåvita målvaktssegrar i natt blev det för Pekka Rinne och Tuukka Rask. Rinne stoppade 28 skott och hörde till matchvinnarna när Nashville Predators besegrade Colorado Avalanche borta med 3–2.

Rask var snabbt tillbaka efter smällen som gjorde att han var tvungen att utgå i en match tidigare i veckan, och bokfördes för 21 räddningar i Boston Bruins 6–3-hemmaseger över Philadelphia Flyers.