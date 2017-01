”Sällsynt spännande stafett” – väntad vinnare efter Mononens ryck

Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Laura Mononen gav Hämeenlinnan Hiihtoseura segern. Bilden från förra vintern. Laura Mononen korsar mållinjen som etta i stafetten, finska cupen, januari 2016. Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Hämeenlinna Hiihtoseura vann damernas klassiska stafett i finska cupen på skidor i Jämi. Laura Mononen avgjorde på ankaretappen, men hade två landslagskolleger före sig i etapptid.

Tre landslagsdamer deltog i stafetten över 3x4 kilometer med klassisk skidteknik i Jämiterrängen på söndagen. De tre var även snabbast i etapptider.

Aino-Kaisa Saarinen var dagens kvickaste. Hon förde Lempäälän Kisa i ledning till den första växlingen. På den andra etappen tog Kainuun Hiihtoseura över tätpositionen tack vare Anne Kyllönen, som var näst snabbast i dag.

Slutlig segrare var ändå Hämeenlinna Hiihtoseura efter att Laura Mononen lyft Tavastehusföreningen från trea till etta på den sista etappen.

– Jag tycker det var en sällsynt spännande stafett, säger Anni Kainulainen som skidade den första etappen hos den stora förhandsfavoriten Hämeenlinna.

– Vi hade en del osäkerhetsmoment i laget då Maija (Hakala) varit sjuk och Laura (Mononen) har en tung Tour bakom sig.

”Ville absolut skida”

Mononen hade tidigt bestämt sig för att ställa upp i Jämi trots genomförd Tour de Ski.

– Jag ville absolut skida stafetten. Kroppen skulle i vilket fall som helst behöva en lite tuffare träning vid det här skedet, säger Mononen i Yles intervju.

Tvåa kom Kainuun Hiihtoseura med laget Anita Korva, Anne Kyllönen och Päivi Piminäinen, och trea Vuokatti Ski Team med gårdagsvinnaren Eveliina Piippo, Sanna Martikkala och Vilma Nissinen i leden.

Antell klättrade

Bästa FSS-förening var IF Femman som med sin förstatrio Alexandra Enlund, Linnea Henriksson och Jennifer Antell korsade mållinjen som nionde lag.

Antell passerade IF Minkens Elin Forsgård på ankaretappen. Minkens slutplacering var 15:e, pinnhålet bakom IF Åsarna.

Antell steg sammanlagt fem placeringar och var den sista sträckans sjätte snabbaste åkare.

Resultat:

1. Hämeenlinnan Hiihtoseura 36.56,9

(Anni Kainulainen, Maija Hakala, Laura Mononen)

2. Kainuun Hiihtoseura + 34,9

(Anita Korva, Anne Kyllönen, Päivi Piminäinen)

3. Vuokatti Ski Team Kainuu + 50,7

(Eveliina Piippo, Sanna Martikkala, Vilma Nissinen)

4. Lempäälän Kisa + 1.14,7

5. Oulun Hiihtoseura + 1.26,3

--------------------------

8. IF Femman 1 +2.18,0

(Alexandra Enlund, Linnea Henriksson, Jennifer Antell)

14. IF Åsarna +3.03,9

(Emelie Svenlin, Fanny Storvall, Jennie Lindvall)

15. IF Minken +3.04,3

(Julia Häger, Heidi Kuuttinen, Elin Forsgård)

Se kompletta resultat här!