Nu kör Melodifestivalen igång

Lördag 4.2 kör Melodifestivalen 2017 igång med den första deltävlingen, som äger rum i Göteborg.

Bland artisterna i deltävling 1 hittar vi bland annat Charlotte Perelli, som tävlar i Melodifestivalen för fjärde gången. Hon har också vunnit Melodifestivalen två gånger och en gång har hon gått hem med segern i Eurovision Song Contest. Också Boris René, Dinah Nah och Ace Wilder har varit med förut. Adrijana, De vet du och Nano är debuntanter i Melodifestival-sammanhang.

Programledarna i Melodifestivalen i år är David Lindgren, Clara Henry och Hasse Andersson.

Finalplats för Ace Wilder?

Eva Frantz, Svenska Yles eurovisionsexpert och -kommentator, ser fram emot årets Melodifestival och den roliga mixen av både okända och kända, folkkära artister.

- I år har man faktiskt lockat med flera som har vunnit tidigare, Roger Pontare är ju med och likaså Loreen, och Charlotte Perelli som vann 1999 med Take Me to Your Heaven. Men Perelli har sadlat om helt och hållet och det är inte alls dans och hoppeskutt utan hennes låt Mitt liv är ganska lågmäld och stillsam. Hon gör inte alls det som folk förväntar sig.

- Kanske hon inte ens är ute efter att vinna, funderar Eva. Hon har kanske faktiskt något hon vill säga. Låten handlar om hur fruktansvärt illa man kan bli behandlad på nätet när man är kändis, vilket ju nog är ett väldigt aktuellt och viktigt ämne att lyfta fram.

Gruppen De vet du debuterar i Mellodifestivalen-sammanhang med låten Road Trip. De vet du, en av artisterna i Melodifestivalen 2017 Bild: Janne Danielsson/SVT

- En annan som alltid är intressant är Ace Wilder. Det här är tredje gången hon gör ett försök i Melodifestivalen, hon kom tvåa 2016 då Sanna Nielsen tog täten och vann. Den här låten - Wild Thing - är lite mera melodiskt än det vi har hört tidigare. Låten har skrivits av Peter Boström och Thomas G:son, som också skrev Loreens Euphoria. De är ju något av ett dreamteam och jag skulle nog nästan tippa på att det blir en finalplats för Ace Wilder, tror Eva Frantz.

De tävlar i den första deltävlingen

Artisterna i deltävlingen 1 lördag 4.2 är:

Adrijana – Amare

Låtskrivare: Martin Tjärnberg, Adrijana Krasniqi

Boris René – Her Kiss

Låtskrivare: Tim Larsson, Tobias Lundgren

Nano – Hold On

Låtskrivare: Nano Omar, Gino Yonan, Ayak, Carl Rydén, Christoffer Belaieff, Rikard de Bruin, David Francis Jackson

Charlotte Perrelli – Mitt liv

Låtskrivare: Charlotte Perrelli, Lars Hägglund

Dinah Nah – One More Night

Låtskrivare: Thomas G:son, Jimmy Jansson, Dinah Nah, dr alban

De Vet Du – Road Trip

Låtskrivare: Johan Gunterberg, Christopher Martland

Ace Wilder – Wild Child

Låtskrivare: Peter Boström, Thomas G:son, Ace Wilder

De följande deltävlingarna äger rum i Malmö 11.2 (deltävling 2), Växjö 18.2 (deltävling 3), Skellefteå 25.2 (deltävling 4) och Linköping 4.3 (andra chansen). Finalen ordnas i Stockholm lördag 11.3.

Melodifestivalen kan ses på kanalplats 5 via SVT World med start kl.21:00 och strömmas också direkt på Arenan.

