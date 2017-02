"Vård av sjukt barn får inte vara en kostnadsfråga"

Saako lyödä takaisin -kysymys jakaa jyrkästi.

Would you rather -tyyppiset kysymykset reaktioineen ovat suosittua Youtube-sisältöä. Joskus tekee todella hyvää kohdata hankala valintakysymys, johon on pakko vastata. Tarjoilimme tällaisia kiusaamiskyselyssämme, jonka ehkä kiperin kysymys kuului: Saako lasta opettaa lyömään takaisin?