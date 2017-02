Åbo IFK fortsatt bäst i Åboland

Pargas IF gjorde sitt bästa för att punktmarkera Åbo IFK:s skyttekung Andreas Nyström. Men Nyström stod för 6 mål och ÅIFK vann handbollsderbyt med 27-21. #pargasif #åifk #finnhandball

