Bragdmedaljen till IFK Mariehamn - "Otroligt stort"

IFK Mariehamn är årets finlandssvenska bragdmedaljör. - Jag är otroligt stolt över det här priset, säger klubbdirektören Peter Mattsson.

IFK Mariehamn vann ett sensationellt ligaguld i fotboll i fjol. I omröstningen om bragdmedaljen besegrade IFK den dubbla VM-trean i landsvägscykling, Lotta Lepistö, och Kasper Björkqvist, som vann JVM-guld i ishockey.

- Det är otroligt stort. Jag är otroligt stolt över det här priset. Det var väl en så stor överraskning att vi kunde ta det här ligaguldet att man också här på fastlandet inser hur stort det är, säger IFK Mariehamns klubbdirektör Peter Mattsson.

Ligaguldet firas fortfarande

IFK:s ligaguld ger fortfarande upphov till stor stolhet på Åland säger Mattsson, men klubben och laget blickar redan framåt.

- För någon vecka sedan sade vi hej då till pokalen. Vi måste börja på ruta ett igen och satsa på den här säsongen. Vi kan inte gå tillbaka, men ingen kan ta ifrån oss det här guldet. Vi hoppas att vi kan göra något liknande den här säsongen, men det får framtiden utvisa, säger han.

IFK:s ledord: Kontinuitet

Succésäsongen kommer sannolikt att analyseras många gånger om. Peter Mattsson anser med facit på hand att det viktigaste beslutet han har fattat tillsammans med styrelsen är att satsa på kontinuitet in om spelartruppen.

- Det har vi försökt fortsätta med år 2017. Tidigare hände det att jag bytte tio spelare varje år och det var för mycket. Det var svårt att få harmoni och laganda. Vi väljer numera också spelare som vi känner att är ödmjuka och passar in i gruppen.

Paralleller till Leicester

Peter Mattsson hoppas att IFK Mariehamns ligaguld ger hopp för andra mindre ligaklubbar. Han drar paralleller mellan IFK:s ligatitel och Leicesters Premier Leaguetriumf säsongen 2015-2016.

- Egentligen skall det inte vara möjligt att vinna guld med våra resurser. Våra toppkonkurrenter, HJK och SJK, har 3-4 gånger större budgetar. Det är otroligt bra för fotbollen att det inte är bara pengar som räknas.

Jani Lyyski lyfte ligabucklan i höstas. IFK Mariehamn firar guld. Bild: All Over Press

- Att ta guld igen är en vision. Då man håller på med idrott och har en gång vunnit så vill man ju inte bli sist nästa år. Resursmässigt är det svårt, men vi skall kämpa för det, säger Mattsson.

Champions Leaguekval på kommande

På sommaren kommer IFK Mariehamn att spela i Champions Leaguekvalet. Kvalmatcherna betyder ett rejält klirr i kassan.

Frestelsen att satsa de pengarna på årets trupp är stor, men IFK-ledningen håller is i magen.