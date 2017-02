Chelseas nya guldryck – Hazards show avgjorde

Riskikannattajat vaarantavat fanikulttuurin.

Muualla Euroopassa jo vuosikymmeniä muhinut ilmiö, jalkapallohuliganismi ja jopa suoranainen organisoitu väkivalta, on leviämässä Suomeen. Suomessa on arviolta satakunta riskikannattajaa, joiden toiminta on pilaamassa tervehenkisen fanikulttuurin.