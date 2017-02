Fyra olympier, många fler har slutat – vad hände med ungdomspristagarna?

Bild: Yle / Tomi Hänninen / All Over Press / SUL

Friidrottarna dominerar det finlandssvenska ungdomspriset, visar Yle Sportens kartläggning. Av de 30 pristagarna har en tredjedel lagt av, men det finns även internationellt erkända namn bland de premierade.

På lördagens finlandssvenska idrottsgala delas FSI:s ungdomspris ut för elfte gången, då de tre kandidaterna Julia Häger, Alina Strömberg och Susanna Törrönen gör upp om huvudpriset värt 3000 euro. De två övriga belönas med 1000 euro var.

Friidrotten är i överlägsen ställning bland pristagarna. Under de två första åren (2006–2007) delades inget huvudpris ut, men efter det har huvudpotten i sju fall av åtta gått till en friidrottare. Det enda undantaget är orienteraren Frida Lönnberg 2009.

En tredjedel har slutat...

Junioreuropamästaren Lönnberg är en av flera som avslutat den aktiva karriären i ung ålder.

För vissa, som Lönnberg, OS-stavhopparen Vanessa Vandy och VM-simmaren Katja Lehtonen, tröt motivationen. För andra, som JVM-skidmedaljören Maria Grundvall och VM-gymnasten Dora Sarpaneva, sade kroppen nej.

Sammanlagt tio – det vill säga en tredjedel – av pristagarna har antingen lagt av eller trappat ner på elitsatsningen. Senast av dem simduon Jakob Nordman och Eetu Piiroinen som premierades 2014 respektive 2012. Därtill talar mycket för att skidåkaren Victor Lövdal sällar sig till sällskapet inom kort.

...lika många med i mästerskap

Det finns även idrottare som håller till i eller i närheten av världseliten. Förutom Vandy har även hinderlöparen Sandra Eriksson och alpinåkarna Marcus Sandell och Andreas Romar deltagit i OS.

På antingen VM- eller EM-nivå som senior har en tredjedel av pristagarna medverkat. En knapp tredjedel har också vunnit medalj på junior-VM eller EM, varav fyra (Viivi Lehikoinen, Amy Nymalm, Frida Lönnberg och Peter Sundelin) korats till mästare.

Flera av dem som premierats under de senaste åren är därtill på god väg mot toppen, inte minst förra årets huvudvinnare Viivi Lehikoinen som hör till världens mest lovande häcklöpare.

Yle Sporten har kartlagt alla ungdomsprisvinnare från 2006 till 2015. I presentationerna nedan framgår i korthet vad idrottarna uppnått och hur karriären ser ut just nu. Citaten i presentationerna är från intervjuer som gjorts med idrottarna under de senaste veckorna.

FSI:s ungdomspristagare 2006–2015:

2015

Viivi Lehikoinen, friidrott, HIFK [vinnare]

Junioreuropamästare på 400 meter häck sommaren 2016, guld i europeiska ungdoms-OS på samma distans året innan. Hör till världens bästa i häcklöpare i sin åldersklass, var fyra i världsstatistiken (och etta i Europa) på 400 meter häck förra sommaren.

Amy Nymalm, orientering, Pargas IF

Trefaldig medaljör i junior-EM. Tog silver i långdistans och brons i stafett 2015, och guld i stafett 2016. Ett av Finlands starkaste kort i junior-VM på hemmaplan i Tammerfors i sommar. Från Nagu, landslagsorienterare i andra ledet.

Fanny Teijonsalo, simning, Cetus

Gjorde seniormästerskapsdebut i långbane-VM i juli 2015 och följde upp med kortbane-EM i december samma år, där hon bland annat kom femma på 4 x 50 meter medley och trettonde på 100 meter medley. Studerar i Florida och satsar på OS i Tokyo 2020.

2014

Jessica Rautelin, friidrott, Esbo IF [vinnare]

Tog FM-brons bland seniorer i sjukamp redan som 17-åring sommaren 2014. Har sedan dess stadigt hissat upp sitt personliga rekord, det färskaste (5580 poäng) gav junior-FM-guld i somras och en tionde plats i Europastatistiken i åldersklassen. ”Just nu gör jag det mesta för idrotten. Det känns som om jag har så mycket mer att ge och så mycket mer jag vill uppnå.” Läs mer om Rautelin här.

Ida-Marie Cederberg, orientering, Pargas IF

Samlade en drös med junior-FM-medaljer och deltog i junior-EM 2014, men har sedan dess fallit ut ur landslaget på grund av skadebesvär. ”Jag satsar fortfarande trots dåliga år. Jag hade två knäoperationer som förstörde en säsong och sedan två långa sjukperioder och astmaproblem som förstörde förra säsongen. Nu har jag igen varit sjuk i körtelfeber en längre period men har just blivit frisk och hoppas på ljusare tider.”

Jakob Nordman, simning, Jakobstads Simmare (nu Åbo Simklubb)

Var en av fyra finländska simmare i ungdoms-OS sommaren 2014 och siktade för två år sedan mot OS i Tokyo. ”De tankarna har nog ganska långt försvunnit. Jag har stampat på stället de senaste åren, studierna vid ÅA har tagit över. Jag tränar fortfarande men inte längre så målinriktat, jag satsar inte hundra procent. Det skulle fortfarande vara trevligt med FM-medaljer men den internationella nivån är ur sikte.”

2013

Oliver Helander, friidrott, IF Raseborg [vinnare]

Multitalang från Karis. Storlöfte inom både handboll och spjutkastning, satsar för tillfället på det sistnämnda där han hör till Finlands allra största framtidsnamn. Fyra i junior-VM 2013 och sjua i junior-EM 2015 (trots skada i finalen). En tävling på hela förra året – resultatet där gav en fjortonde plats i U20-Europastatistiken.

Alexandra Enlund, skidåkning/orientering, IF Femman

Mångfaldig FM-medaljör på juniornivå i såväl skidåkning som orientering, har även guld i bägge grenar. Tar studenten vid Vörå idrottsgymnasium i vår. ”Jag satsar nog helt fullt på idrotten. Jag sa väl i fjol att jag kommer att rikta in mig på skidåkningen, men jag har tänkt om och det blir nog en fortsatt satsning på orientering också.”

Joni Stenström, skytte, Raseborgs Skyttar

Ekenäsbördig miniatyr- och luftgevärsskytt som tagit steget in i A-landslaget. Studerar vid Åbo Akademi och tog en femteplats i helmatchen (3 x 40 skott) med miniatyrgevär i studerande-VM i höstas. 22-åringen har gevärssiktet stadigt riktat mot OS i Tokyo 2020.

2012

Jonna Berghem, friidrott, Hangö IK [vinnare]

Sexa på 100 meter häck i junior-VM sommaren 2012. Har sedan dess fått lämna korta häcken på grund av återkommande skadebekymmer, men istället bland annat tagit inomhus-FM-guld och Kalevaspelsbrons på 200 meter i fjol. Var FM-trea också på 400 meter förra sommaren, och även 400 meter häck börjar antagligen så småningom höra till grenregistret för 23-åringen.

Andrea Julin, skidåkning, IF Minken

Tagit stadiga steg mot skideliten. Debuterade i världscupen som 18-åring våren 2013 och erövrade sina första världscuppoäng i Rukas klassiska sprint i november 2016. 22-årig juniorlandslagsdam – vars pågående junior-VM i praktiken förstörts av sjukdom – med outsiderchans till sprinten på hemma-VM i Lahtis.

Eetu Piiroinen, simning, Simmis Grani (nu Vasa Simsällskap)

Frisimsexperten fick sitt elddop i seniormästerskap i långbane-EM hösten 2014 och har bland annat håvat in över 20 FM-guld under de senaste säsongerna. Missade OS i Rio de Janeiro i somras, vilket fick intresset att svikta. En nedtrappning som kommer att hålla i sig pågår, berättade 21-åringen för Yle Sporten i november.

2011

Jussi Kanervo, friidrott, HIFK [vinnare]

Häcklöpare som vann silver på 400 meter häck U23-EM i Tallinn sommaren 2015. Hade tidigare kommit femma på den dåvarande huvudsträckan 110 meter häck på såväl junior-VM som EM. Har deltagit i två EM-tävlingar bland seniorer, tog sig till semifinal i Zürich 2014, slogs ut i heaten i Amsterdam 2016. Studerar och tränar i USA.

Tobias Henriksson, orientering, Pargas IF (nu OK Trian)

Den mångfaldiga junior-FM-medaljören knep sin första pallplats på seniornivå när OK Trian vann stafettbrons i höstas. Individuellt har i dag 24-åriga Henriksson som bäst varit FM-fyra hösten 2015, samma år gjorde han även världscupdebut. ”Det var viktigt för motivationen. Min satsning är till och med större nu än då jag fick priset. Skrämmande många lägger av efter gymnasiet, och de två första studieåren var svåra också för mig med skador och allt som hör studielivet till. Sen dess har det ändå sakta men säkert gått framåt.”

Christoffer Lindvall, skidåkning, IF Minken

(Ex-)sprinter som nu allt mer skiftat fokus mot långlopp. 23-åringen från Nykarleby gjorde världscupdebut i Lahtis sprint i februari 2016, och var ett par veckor senare bästa finländare i långloppsklassikern Vasaloppet. Räknar sig i dagsläget som en heltidsidrottare. Läs mera om långloppssatsningen här.

2010

Hanna Wiss, friidrott, IF Åland [vinnare]

Tog FM-brons på 200 meter som 19-åring sommaren 2010, har dessutom ett silver i nuvarande huvudgrenen längdhopp från 2014. Åländskan, som sedan flera år tillbaka bor i Örebro i Sverige, har varit jämn på lite över sex meter i längdgropen de senaste säsongerna och har representerat Finland i Sverigekampen två gånger.

Maria Grundvall, skidåkning, IK Kronan (nu IF Åsarna)

Stafettsilver i junior-VM 2010 och fyra i individuella sprinten året efter. Hörde i flera år till nationseliten i sin åldersklass, men hälsobekymmer tvingade ner bromspedalen och som 25-åring har hon nu i praktiken lagt ner karriären. Läs mera om Grundvalls beslut här.

Otto Simosas, orientering, OK Orient (nu OK Trian)

Följde upp två raka FM-brons i sprint med en fjärdeplats i fjol. Vann också FM-brons i stafett med OK Trian. Gjorde världscupdebut 2014 och har nu som 24-åring tagit steget in i landslagets utmanargrupp. ”Vi har i praktiken samma förutsättningar som A-laget, även om vi inte direkt hör dit. Jag kör på för fullt och siktar på att nå toppen.”

2009

Frida Lönnberg, orientering, Pargas IF [vinnare]

Korades till junioreuropamästare i långdistans sommaren 2008. Den seriösa idrottssatsningen avtog sakta efter flytten till Österbotten efter gymnasiet. Tävlar fortfarande, men endast på hobbybasis. ”Det var svårare att satsa i en ny vardag, andra saker tog upp tiden och dessutom blev konkurrensen hårdare.”

Jim Härtull, nordisk kombination, Vörå IF (nu Lahden Hiihtoseura)

Har medverkat i fyra VM från 2009 till 2015. Nosade på VM-medalj då han tillsammans med Ilkka Herola kom fyra i sprintstafetten i Falun 2015. Den bästa individuella VM-placeringen är 27:e likaså från Falun, i världscupen har han som bäst två gånger varit 21:a (2012 och 2015). Den pågående säsongen har varit tung och 26-åringen missar troligen hemma-VM i Lahtis.

Mikaela Löfbacka, friidrott, IF VOM (nu Vasa IS)

Tog sammanlagt 16 FM-medaljer i gång. Elva av dem individuellt, varav ett guld. Deltog även i två junior-EM och tre Sverigekamper, där den senaste hösten 2015 blev karriärens sista tävling. ”Jag började få andra prioriteringar än att bli världsbäst. Jag skämdes över att glöden att kämpa vidare hade slocknat.” Läs mera om Löfbackas identitetskris efter avslutad karriär här.

2008

Sandra Eriksson, friidrott, IF Nykarlebynejden (nu IK Falken) [vinnare]

En av Finlands främsta friidrottare i flera års tid. Har löpt 3000 meter hinder i två OS, fyra VM och fyra EM, där hon varit framme i final de tre senaste upplagorna. Den bästa mästerskapsplaceringen är ändå femteplatsen på 3000 meter i inomhus-EM 2015. Har hört till Europaeliten de senaste åren men inte ännu fått till en fullträff på mästerskap.

Victor Lövdahl, skidåkning, IF Femman

Den flerfaldiga junior-FM-medaljören debuterade i skidvärldscupen våren 2014 och fick en ny chans i fjol, utan nämnvärt resultat. Den skadedrabbade 27-åringen blir ekonomie magister från Vasahanken i vår – och om han inte får till ett definitivt genombrott in i den nationella eliten under vårens gång kommer elitsatsningen att vara över (läs mer om det här).

Peter Sundelin, skidorientering/orientering, IF Femman

Junioreuropamästare i skidorientering 2008, dubbel junior-VM-stafettmedaljör (silver och brons) i orientering med en sjätteplats som bästa individuella placering. 25-åringen kom så sent som i fjol sjua i alla tiders första studerande-VM i skidorientering, men efter inledda geoinformatikstudier vid Aaltouniversitet runt decennieskiftet har satsningen som helhet mattats av. ”Jag stampade ganska länge på stället, utvecklingen blev inte som jag tänkt mig. Jag håller fortfarande på, men satsningen är inte hundraprocentig – åtminstone för tillfället.”

2007

Katja Lehtonen, simning, Helsingfors Simsällskap

Tog sitt första senior-FM-guld som 15-åring våren 2004 och följde upp med en hel drös fram till att karriären tog slut hösten 2010. Bröstsimsspecialisten satte tiotals finländska rekord såväl individuellt som i stafett. Var femma på 50 meter bröst i kortbane-EM 2007 och i semifinal på samma distans i långbane-VM 2009. ”Mer minns man ändå helheten, allt som hände under resans gång. Det kändes som rätt tidpunkt att sluta, jag hade gett allt till idrotten och fått ut det jag ville ha.”

Andreas Romar, alpint, Vasa Skidklubb

Junior-VM-bronsmedaljören i störtlopp från 2009 stod för sin hittills största seniorbravad i VM i Schladming 2013, då han var fyra i den alpina kombinationen och femma i störtlopp. Finlands ensamma fartåkare har deltagit i fem VM och har även fem topp-10-placeringar i världscupen, men 27-åringen har plågats av envisa skadeproblem de senaste åren och står därmed över vinterns VM. Men satsningen fortsätter och riktar sig just nu mot karriärens andra OS i Sydkorea nästa år.

Vanessa Vandy, friidrott, Vasa IS

Supertalang i stavhopp som snuvade träningskompisen Minna Nikkanen på OS-platsen till Peking 2008. Samma år kom hon sexa i U20-VM och året efter blev det brons i U23-EM. Är trea i Finland genom tiderna med personbästat 436. Tog minst silver på samtliga FM-tävlingar hon deltog i både utom- och inomhus åren 2007–2010, men lade sedan av som 21-åring. ”Jag ville göra nånting kreativt. För mig var idrotten mer ett utlopp för min energi.” Läs fler tankar av Vandy här.

2006

Giia Lindström, friidrott, Esbo IF

Mångfaldig finländsk mästare på juniornivå i kort häck. Tog även FM-silver (2010) och brons (2009) på 60 meter häck inomhus bland seniorer, och var två gånger fjärde på 100 meter häck. Juniormedaljer även i femkamp och på 300 meter häck inomhus, samt tresteg utomhus. Framme i semifinal i U20-VM sommaren 2006, medverkade även i två U23-EM. Gjorde sina sista tävlingar i februari 2012.

Marcus Sandell, alpint, GrIFK Alpine

Öppnade poängkontot i världscupen våren 2008 och har sammanlagt tagit sig in bland de 30 främsta 50 gånger, varav 16 i topp-10 med en fjärdeplats som bästa placering. Den 29-årige storslalomspecialisten har åkt två OS och fem VM. Var med om en livshotande olycka under träning hösten 2009, vilket satt sina spår i fysiken. Har avbrutit pågående säsong och genomgår två operationer i vinter, för att kunna kämpa om OS-medalj nästa säsong.

Dora Sarpaneva, gymnastik, Helsingfors Gymnastikklubb

Erövrade flera FM-guld och andra medaljer under sin relativt korta karriär. Rönte även en del internationella framgångar och representerade Finland på både VM- och EM-nivå. Var tvungen att lägga av med artistisk gymnastik på grund av skador redan som tonåring, framför allt ryggen vållade problem. ”Det blev för hård belastning på ryggen, det kändes helt enkelt som ett bra läge att sluta på toppen.” Skiftade därefter till truppgymnastik där hon tog ett FM-guld, och har fungerat som tränare i HGK fram till hösten 2016 då hon flyttade till Sverige.