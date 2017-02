Jauhojärvis formbesked: Besegrade Heikkinen och tog FM-guld

Sami Jauhojärvi har haft en strulig säsong men på 15 km i klassisk stil i FM fick han allt att stämma. Jauhojärvi vann FM-guldet med en marginal på 43 sekunder till Matti Heikkinen.

Många hade sett fram emot en ordentlig kamp om FM-guldet på 15 km i klassisk stil mellan Matti Heikkinen och Iivo Niskanen. Men den kampen blev inte av.

Niskanen meddelade på morgonen att han avstår tävlingen och Heikkinen fick istället kämpa om guldet med Sami Jauhojärvi.

Heikkinen som vann VM-guld på distansen i Oslo 2011 inledde starkt men höll inte hela vägen. Istället var det Jauhojärvi som haft det tungt i vinter som knep guldet.

Ännu efter halva loppet låg Jauhojärvi några sekunder efter Heikkinen men en stark avslutning förde upp honom till guldet. Ett fint formbesked för Jauhojärvi med tanke på VM.

Jauhojärvi vann till slut med 43,2 sekunder före Matti Heikkinen. Bronset gick till Ville Nousiainen.

– Om jag minns rätt är det här mitt 29:e FM-guld totalt och det 15:e individuella.

– Jag hade förväntat mig att åka så här i Falun föra helgen men då gick det inte. Jag lyckas bäst under press och siktar på ett guld i VM, sa en glad och lättad Jauhojärvi efter tävlingen.

Senast man åkte 15 km i klassisk stil i FM var 2014 och även då gick guldet till Sami Jauhojärvi.

Matias Strandvall var bästa FSS-åkare på åttonde plats. Juuso Haarala gjorde också en bra tävling och slutade på 14:e plats.

Resultat:

1. Sami Jauhojärvi 37.24,0

2. Matti Heikkinen +43,2

3. Ville Nousiainen +55,6

4. Perttu Hyvärinen +56,0

5. Kusti Kittilä +1.22,2

6. Ristomatti Hakola +1.28,6

-----------------

8. Matias Strandvall IF Minken +1.43,6

14. Juuso Haarala IF Minken +2.44,3

25. Rikhard Mäki-Heikkilä IF Femman +3.19,0

32. Victor Lövdahl IF Femman +3.32,7

37. Eric Storvall IF Åsarna +3.51,9

50. Patrick Kronberg IF Minken +4.16,9

55. Oscar Högnabba IF Åsarna +4.31,3

64. Benjamin Sundqvist IF Minken +4.56,2

75 Robin Eriksson IF Minken +5.20,2

79. Kasper Lönnbäck IF Minken +5.27,6

91. Hugo Karlström IF Åsarna +6.18,5

95. Christoffer Lindvall IF Minken 6.25,3

98. Benjamin Holmgren IF Sibbo-Vargarna +6.28,2