Pärmäkoski överlägsen på favoritdistansen – Häger fin tolva

Det var inget snack om vem som var den bästa åkaren på damernas 10 km i klassisk stil i FM. Krista Pärmäkoski kopplade greppet om guldet direkt från start och vann med 33 sekunder före Laura Mononen.

Krista Pärmäkoski har gjort en riktigt bra säsong i världscupen och med några veckor kvar till VM är hon i storform. Pärmäkoski var favorit till FM-guldet på 10 km i klassisk stil i Keuru och hon var i en klass för sig på favoritdistansen.

Pärmäkoski gick ut som sista åkare och visste hela tiden hur hon åkte i förhållande till de andra i fältet. Hon kopplade greppet om guldet redan vid första mellantiden och fortsatte att åka fort genom hela loppet.

Krista Pärmäkoski vann till slut med 33 sekunder före Laura Mononen.

– Jag gick ut hårt och höll bra fart under de första varven. På sista varvet var det ganska så stort avstånd så jag kunde ta det lite lugnare.

– Förra helgens tävlingar kändes lite i kroppen ännu. Det är alltid viktiga tävlingar i FM och fint att åka, sa Pärmäkoski efter tävlingen.

För Aino-Kaisa Saarinen var den här tävlingen speciellt viktig med tanke på VM och hon stärkte sina aktier att få åka distansen i Lahtis då hon knep en bronsmedalj.

IF Minkens Julia Häger som för två veckor sedan tog brons på samma sträcka i junior-FM gjorde en riktigt bra tävling i Keuru. Häger hade länge häng på en plats bland de tio bästa men tappade lite på slutet och slutade på tolfte plats.

Häger hade bara en halv minut upp till en plats bland de sex bästa.

Kerttu Niskanen som tog FM-silver i sprinten på fredagen valde att avstå dagens tävling på grund av halsont.

Resultat:

1. Krista Pärmäkoski 26.54,3

2. Laura Mononen +33,0

3. Aino-Kaisa Saarinen +59,9

4. Riitta-Liisa Roponen +1.17,4

5. Anne Kyllönen +1.27,8

6. Anni Kainulainen +2.24,5

--------------------------

12. Julia Häger IF Minken +2.55,7

28. Linnea Henriksson IF Femman +4.14,6

34. Jennifer Antell IF Femman +4.39,6

46. Emelie Svenlin IF Åsarna +5.14,0

52. Anna-Kaisa Lall IF Femman +5.31,1

60. Erika Storbacka IF Femman +5.57,4

61. Jennie Lindvall IF Åsarna +5.58,3

67. Josefin Sandvik IF Brahe +6.27,9

74. Elin Lövdahl IF Femman +7.05,6

76. Elin Forsgård IF Minken +7.42,1