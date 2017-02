Varför vill vi dela våra musikupplevelser med varandra?

Lisäksi Serious Moonlight -konsertti ja musiikkivideoita,

"Look up here, I'm in heaven..." Teemalla vietetään pitkä ilta David Bowien seurassa. Uuden dokumenttielokuvan lisäksi nähdään konserttitaltio Serious Moonlight -kiertueelta sekä kuusi 2010-luvun musiikkivideota. Teemalauantai 4.2. klo 21.00–0.35.