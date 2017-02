Vilken some-app ska jag välja?

Seppo Räty konstaterade mycket skarpsynt att han nog minsann får sitt korvpaket från matbutiken utan några “sociala medier”. Bra så, men om du inte vill vara som Seppo längre, utan efter moget övervägande nu beslutit dig för att skaffa en some-app så kan vi hjälpa dig på traven.

Du är sisådär tio år på efterkälken, men det gör ingenting. Du har inte missat så mycket.

Väl?

Vi erbjuder här en snabbguide till de vanligaste sociala medierna och deras appar. Du är kanske redan med på Facebook, så vi tar därför steget vidare till Twitter, Instagram, Periscope, Pinterest och Snapchat. De är nämligen väldigt olika och det gäller att hitta den app som just du får mest ut av. Vi samlade ihop tips av publiken och dem hittar du under "Plus och minus" i guiden.

Instagram: Fotobevis på vad dina bekanta gjort

Instagram handlar om foton och det finns olika filter som gör att bilderna t.ex. ser ut som gamla slitna polaroidbilder. Tidigare var alla Insta-bilder fyrkantiga. Du kan också filma korta 15 sekunders videosnuttar. Till exempel din hund som jagar sin egen svans eller grannens tant som halkar på gården.

Instagram är det största sociala mediet efter Facebook. Instagram har 500 miljoner användare och fler än 300 miljoner av dem använder tjänsten varje dag. Instagram lanserades 2010 och köptes upp av Facebook 2012. När du knäpper ett Insta-foto kan du om du vill kruxa för att din bild automatiskt delas på din Facebook-sida eller t.ex. på Twitter. Du kan "gilla" dina vänners bilder och skriva kommentarer.

Så här sade dom:

Instagram var menat som ett estetiskt verktyg för att öppna upp världen i bilder med underbara retro-filter. Som att bläddra igenom ett gammalt fotoalbum med solblekta sommarbilder från en svunnen tid.

Men så här blev det:

Varannan bild föreställer ett café eller en tråkig matportion fotad rakt uppifrån. Och resten av bilderna är suddiga gymbilder eller duckface-selfies. Nämnde jag ren alla kattvideon?

Yle Vegas och Lasse Grönroos Instagram-bilder Instagram-foton Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Plus och minus:

“Bra-lätt, användarvänligt interaktivt verktyg för visning av mina arbeten.“

“Instagram känns fortfarande mer privat än t.ex. Facebook. Jag kan t.ex. göra mer privata inlägg där. Ibland delar jag samma inlägg på Facebook, men jag har tänkt så att på Instagram så kan jag ha lite färre spärrar. Där finns ändå mest folk i min egen generation, än så länge. Är 32.”

“Opassande, snuskigt, grovt material som dyker upp i flödet ibland, rapporterar alltid och blockerar, dåligt också att ig "utpressar" med alltför agressiv och manipulativ marknadsföring, försöker påstridigt och aktivt styra mig att köpa deras tjänster.”

"Instagram känns som milleniallernas sandlåda. Pseudo artsyfartsy-filter på mediokra snapshots med en massa hashtags (alltså tecknet #) som ingen riktigt bryr sig om. En klubb för inbördes beundran bland kvasihipsters, lite som twitter är dito för kvasiintellektuella."

"Jag mår uppriktigt sagt dåligt av speciellt Instagram. Man matas av ständigt perfekta bilder som småningom påverkar, i alla fall mig, negativt. Skulle inte skaffa instagram idag om jag visste detta, men på något vis är man fast i "träsket" när man väl skaffat det..."

Typiska foton:

En matportion på ett “kiva” café, en felstavad skylt och en 10 sekunders video på barn som åker pulka.

Periscope: Busringningar och pervon

Periscope är som direktsänd tv i mobilen. Med möjlighet att direkt skriva till programvärden. Periscope lanserades 2015 efter att Kayvon Beykpour och Joe Bernstein var missnöjda med att de inte på Twitter kunde se vad som hände på Taksim-torget i Istanbul under protesterna där år 2013. Periscope är öppet för hela världen som publik till skillnad från en Facebook-sändning som kräver att tittarna är på Facebook och råkar komma in på just din sida där du sänder just nu. I Periscope snurrar kommentarerna snabbt förbi i rutan i ett ständigt flöde och man kan rösta om någon kommentar är osaklig och i så fall blockera den som skickat den.

Lasse Grönroos filmade Hannah Norrenas Periscope-debut. Så här enkelt är det!



Tittarna kan sedan skriva kommentarer i rutan eller skicka hjärtan och Hannah kan svara tillbaka live eller blockera tittare som är fula i mun.

Så här sade dom:

Periscope skulle ta teven in i vår vardag. Vem som helst skulle kunna sända live på Periscope. Folk från världens alla hörn skulle andäktigt lyssna till dina visdomsord. Bland livesändningarna skulle du hitta fantastiska direktsändningar från händelsernas centrum och vem vet, kanske se nånting vågat som tillfredsställer smygtittaren i dig...

Men så här blev det:

Din sändning går ut på att du sitter i din pyjamas med smutsigt hår i ett underbelyst sovrum och stirrar in i skärmen och muttrar nånting om att du har tråkigt. Du har fyra tittare. Nu har du tre. Nu två. Eller så smygtittar du på folks fylleförfester. Men ingen visar någonting trots att varannan kommentar är en uppmaning att ta av sig blusen. Tonåringarna mobbar folk genom att busringa inför en livepublik på Periscope. Du orkar titta i 15 sekunder på en skakig livesändning från Kents avskedsgig där ljudet distar.

Plus och minus:

Du kan sända live när det händer någonting spännande eller själv chatta med dina tittare och kanske träffa nya intressanta människor. Nackdelarna är att fjortisarna, mobbarna och folk som drar kalsongfylla på tisdag kväll tog över Periscope och du förstår inte vad kinesen säger när du följer med en live-sändning från andra sidan jordklotet. Folk skriver väldigt grova kommentarer.

"Periscope. Hade sina 15 minutes of fame för ett drygt år sedan. Förvirrade en hel värld med att få dem att tro att stående 16:9-video är en bra grej (det är det inte, förutom om du bara kollar på video liggandes på sida i sängen, och det är jobbigt av flera andra skäl)."

Typiska kommentarer:

“Tråk”

“Ålder? Oskuld? Visa brösten”

“Kaljaa”

Twitter: Snusförnuftigheter och massor av strunt

Twitter är en s.k. “mikroblogg” som handlar om att skriva korta tankar på max 140 tecken eller länka till längre artiklar eller bilder. Twitter grundades 2006 och hade 2016 ungefär 313 miljoner användare per månad. 82% av användarna twittrar med en mobiltelefon eller tablett.

Så här sade dom:

Twitter målades upp som demokratins räddning när folket ocensurerat kommer till tals och man omedelbart får veta viktiga nyheter. Twitter skulle bli mediernas viktigaste verktyg näst efter pennan och all väsentlig information skulle behändigt kunna klämmas in på 140 tecken.

Men så här blev det:

Ditt flöde är ett kaotiskt virrvarr som ger dig migrän. Folk som du inte vet vem de är retweetas och kommenterar saker du varken känner till eller bryr dig om utan något sammanhang. Ibland stannar du upp för en tassig kommentar av Jonas Gardell.

På Twitter berättar Paul Stanley från KISS direkt hur han mår efter att han ramlat i skidbacken. Twitter-kollage Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Plus och minus:

“Slutat med, för mycket överflödiga, oväsentliga uppdateringar, blev för rörigt att följa. I Twitter-appen ser jag inte diskussionens sammanhang/tråd vilket gör inlägget värdelöst.”

“Twitter orkar jag inte alls med. Då i början så kändes det bara som ett nytt facebook, fast kortare och mer råddigt. Sen orkade jag aldrig lära mig hashtagga och tagga personer. Nu har det ju spridit sig över allt, så kanske jag borde ge twitter en ny chans, men det känns kanske som lite väl mycket.”

"Twitter började sitt långsamma borttynande då det blev en tävling i vem som skriver den putslustigaste onlinern. Tjänsten dog slutligen då den kronologiska tidslinjen försvann. Tweettar nog ganska mekaniskt ännu, men inte till så stor nytta."

Typiska tweets:

@marklevengood “Blev biten av en padda. Försökte känna mig litet Attenborough men jag tyckte det var jätteäckligt. Till all lycka hade odjuret inga tänder.”

Richard Dawkins FDN @rdfrs “What might a Neanderthal heritage mean for humans today?” (+ länk till vetenskaplig artikel)

@domekarukoski “We had a standing ovation and 10 minutes of applauses. I could not be more happy” #tomoffinlandmovie

Pinterest: En oslipad juvel för nörderi

Pinterest är appen för dig som inte vill chatta med folk, men däremot gräva ner dig i något specialområde som du gillar. Perfekt för olika slags nörderi. Pinterest är en webbtjänst där man kan dyka ner i olika ämnen man är intresserad av och gotta sig åt just sin egen grej. Du kan bläddra, organisera och dela bilder på digitala anslagstavlor, som kallas "pinboards". Intressanta bilder du hittar på nätet kan du snabbt sätta upp på din egen anslagstavla i Pinterest. Det kan vara bilder på allt från heminredning och matrecept till goth-mode eller historiska massmördare.

Pinterest har 150 miljoner användare per månad och tjänsten har funnits sedan 2010. I USA har Pinterest blivit populärare än Twitter.

Så här sade dom:

Du skulle hitta massvis med fräscha inredningstips, mode och annat du är intresserad av och sålunda själv bli trendigast i byn.

Men så här blev det:

Du försöker vara en del av en litet elitistisk värld där du egentligen vet att du aldrig kommer att ha råd att köpa de där svindyra amerikanska skorna du lagt till din anslagstavla.

Samla intressanta bilder och artiklar för dig själv på Pinterest. Bild: Pinterest

Plus och minus:

"Pinterest har helt oförtjänt rykte om sig att vara en klubb för wannabe-marthastewards. Det här alla alla some-tjänster oslipade juvel. En tjänst där man faktiskt kan gå under radarn och nörda ner sig i alla tänkbara olika intresseområden, vare sig man får sina kicks av cosplay, snickeri eller 100 år gamla foton av kriminella. Men berätta för fan inte detta åt alla som vill vara coola, dem vill vi inte ha dit!"

"Det viktigaste med pinterest är,att man får super idéer om t.ex rengöring inredning etc.Inte,att skicka bilder om katter,hundar etc."

Snapchat: okomplicerat sätt att chatta med vänner

Med Snapchat kan man ta bilder eller spela in videoklipp och sedan modifiera dem med filter, text eller rita på dem. Dessa "snaps" kan sedan skickas till vänner eller grupper och snapsen försvinner efter några sekunder. Snapchat handlar alltså om snabba ryck och direkt kommunikation och appen är populär bland ungdomar. Appen lanserades 2011 och användarna skickar varje dag flera miljarder videon på Snapchat.

X3M gör tassigheter på Snapchat Snapchat, X3M med logo Bild: X3M

Så här sade dom:

Snapchat skulle göra konversationerna enklare genom att alla gamla kommentarer efter hand försvinner. Det skulle vara som en roligare gammaldags sms-konversation där man dessutom kan skicka bilder, videon och ha gruppchattar.

Så här blev det:

Sunkiga pervon vill adda dig på Snap och även här öppnade sig oanade möjligheter för mobbning. Nu missar du riktiga solnedgångar och slökollar Snappen när du står vid altaret på ditt livs viktigaste dag. “Förlåt mig prästen, frågade du mig nånting?”. Snap är också ett effektivt verktyg för mobbare.

Plus och minus:

“Snapchat har jag haft i ett år ungefär, men jag har aldrig fattat grejen. Tar lite roliga bilder på mig och barnen ibland, men har typ två vänner och det känns som om det räcker.”

“Man kan få kontakt med människor, Ett skönt ställe att kommunicera på då konversationerna inte sparas automatiskt. Man kan ha koll på vem som 1.följer dej (kollar dina stories) 2.screenshottar (sparar) dina bilder 3. Sparar konversationer.”

"PS. alla ovanstående med undantag av Snap är egentligen för kalkkisar. Kidsen använder chatt-appar. I dem kan man kommunicera med grupper och därmed skapa komplicerade gruppdynamiker som ger unika möjligheter att utestänga folk, skapa olidlig psykisk press och tryck på ständig närvaro och är förstås fantastiska verktyg för mobbning. 1-on-1 ger illusion av privatsamtal för tiss- och dick-pics."

“Man kan få en känsla av att vara på en plats(t.ex fest) endast genom att följa med via snapchat”

“Går också att "skypa" (videokonferens) med sina vänner”

“Snapchatstories för allmänheten där man kan följa med kändisar/träningstips/högtider etc.”

“Filter som förvränger verkligheten kan också förvränga kroppssynen (pratar speciellt om det välkända snyggfiltret)”

“Känns som att bilderna försvinner. FALSKT. Alla bilder/filmer sparas nånstans hos en äcklig (högst antagligen) snapchat creep.”

“Mobbning och trakasserier (könsbilder etc) kan ske väldigt enkelt eftersom konversationerna raderas.”

“En känsla av ensamhet kan uppstå då man kollar alla vänners roliga fest/kompissnaps.”

“Beroendeframkallande. Man MÅSTE kolla alla snaps.”

Så vilken skall man välja?

Kommunikationsexperten och privatföretagaren Reidar Wasenius twittrar själv med över tio olika Twitter-konton och han ger utlopp för sin konstnärliga själv på Instagram. Wasenius rekommenderar Instagram som en bra första some-app att installera för novisen som inte använt någonting annat än Facebook. Om ens det.

Kommunikationsexperten Reidar Wasenius svarar Reidar Wasenius med mobiltelefon vid kaffeautomat Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Vilken app är enklast att använda?

- På Instagram kan du helt enkelt koncentrera dig på två saker. 1. Lägg upp bilder - med en liten bildtext, om du vill. 2. Bläddra andras bilder och visa vilka du gillar genom att klicka på ett litet hjärta vid bilden.

Vilka appar skall man som novis närma sig med försiktighet?

- Varje some-app brukar kräva vid installationen att de får åtkomst till alla dina kontakter, info om vem du ringer och vem som ringer dig, din position, dina filer i telefonen, din mikrofon, din kamera, vilka andra appar du har etc etc. Därför undviker jag de flesta som pesten. I fråga om innehåll förekommer det i dem alla att någon lägger upp nakenbilder eller annat lite provokativt material, men det är en del av dagens digitala samhälle även i övrigt.

Om man är räd för grovt språkbruk och elaka "webbtroll", vilka appar skall man styra bort från?

- Nyckeln till sinnesfrid är framför allt att man är noga med vilka andra användare man följer och vilka diskussioner och grupper man går med i.

Om man bara vill veta vad som händer omkring en men inte vara aktiv själv, vilka appar rekommenderas då?

- Twitter anger pulsen på mänsklighetens tankar och aktiviteter. Man kan mycket väl vara med i Twitter utan att skriva något själv utan bara använda den som en källa till ett noga gallrat urval av nyheter och intressanta artiklar.

Vilken app har den yngsta och vilken den äldsta målgruppen?

- Snapchat har i snitt de yngsta användarna. Den används för att skicka korta meddelanden, men till stor del också som rent tidsfördriv. Många fyller flera timmar per vecka av ett flöde av lustiga bilder och videosnuttar från bekanta och helt okända

Fem appar i ett nötskal enligt Wasenius

Instagram:

Riktar sig till: Instagram är en mobilapp för dig som vill dela foton du själv tagit och se vad andra fotar. Enkelt för en novis att använda de praktiskt taget alla funktioner då de är ganska få och stegen är klart och tydligt utstakade.

Användarvänlighet (0-5): 5 - lätt att ta i bruk

Nackdelar: Man kan lägga upp vad som helst, men utöver sällsynta bilder av lättklädda kvinnor är det rumsrent och praktiskt aldrig aggressivt - i synnerhet då du själv väljer vems bilder du följer.

Twitter:

Riktar sig till: Twitter är en fantastisk tjänst för dig som vill följa med vad planetens andra kunniga och tänkande människor har att säga. Om du vill kan du sedan börja publicera dina egna tankar i form av korta texter och hoppas att du får följare.

Användarvänlighet (0-5): Krånglighetsgrad 3 - medelkrångligt. Twitter använder du antingen på din mobil eller dator. För en novis tar det en stund att lära sig att läsa ultrakorta, ibland smått kryptiska txter, som mänskor skriver då de klämmerinsinatankar i 140 tecken. Det kan kännas jobbigt att läsa twittringar p.g.a. de många specialtecknen # @ och webblänkar med http:// mitt i texterna.

Nackdelar: Även om det sköna med detta starkt asymmetriska sociala medium är det, att du inte alls behöver känna dig tvungen att följa någon bara för att denne följer dig, så är utbudet av intressant material så enormt att det för många känns jobbigt då man konstant känner att man går miste om en massa intressant. Många märker snabbt att de med värkande tummar flera gånger per dag kollar vad hundratals andra twittrat. Twitter är bara för dig som strikt kan prioritera vad du följer och/eller struntar blankt i om du hela tiden är up-to-date med världens händelser. Twitter är inte för dig som lätt blir addikterad av nyhetsflöden.

Periscope:

Riktar sig till: Periscope är en gåva från ovan för dig som vill följa med direktsändningar från bekanta och okända människor liv jorden runt dygnet runt - t.ex. då de just NU vandrar, festar och njuter av konserter. Du ser och hör vad de ser - i realtid på din telefon- eller datorskärm. Med appen i din mobiltelefon kan du själv starta en direktsändning när du vill och hoppas att någon är intresserad av att bli åskådare av din egen privata, direktsända lilla tevekanal.

Användarvänlighet (0-5): Krånglighetsgrad: 4 - ganska lätt att ta i bruk. För en novis är det inte svårt att installera appen och börja följa med andras sändningar. Att starta sin egen direktsändning är inte heller svårt. Det fina är att du i realtid ser hur många åskådare du har, vilka de är och hur mycket de tycker om din sändning. Mycket bättre är TV, alltså!

Nackdelar: Kriminella, mordiska eller perversa typer kan ju sända precis vad som helst i sina sändningar, men dem behöver du ju inte titta på.

Snapchat:

Riktar sig till: Snapchat är för dig som vill skapa och bearbeta små lustiga kombinationer av foton, teckningar och texter och skicka dem till dina kompisar. Snapchat är också för dig som har för mycket tid i ditt liv och ett behov av att fylla din tid med en massa lustigt material från kända och okända världen runt.

Användarvänlighet (0-5): Krånglighetsgrad: 4 - ganska lätt att ta i bruk. För en novis är det ganska enkelt att skicka en bild eller text, men det blir mera krävande att redigera och bearbeta dem om man vill skapa små multimediala presentationer. Kreativt och addikterande på ett roligt sätt.

Nackdelar: Färggrannt och livligt så det förslår. Unga tycker att det är lustigt, men mognare personer är mera sällan av samma åsikt.

Pinterest:

Riktar sig till: Pinterest är för dig som vill samla bilder på vackra bilder, inredningar, maträtter, vyer etc från nätet och andra Pinterest användare och skapa kollage av dem. En himmel för estetiker i alla åldrar - även om kvinnorna dominerar.

Användarvänlighet (0-5): Krånglighetsgrad: 4 - ganska lätt att ta i bruk. För en novis är det ganska enkelt att samla bilder och lägga upp dem. Det tar en stund att komma in i logiken med hur man interagera med alla andra, men många noviser har gjort det gärna - drovna av sitt sinne för och sin hunger av estetik.

Nackdelar: Skönt, vackert, kreativt och addikterande.

Boel Nilssson mailade oss också och ville påpeka att det bästa med en smarttelefon ingalunda är ovan nämnda appar utan appen Whatsapp. Med Whatsapp kan man skicka textmeddelanden gratis och Boel påpekar att det är bra eftersom det i Finland inte finns förnuftiga avtal för utlandssamtal. Och på tal om avgifter länder emellan: vill man gratis snacka med familjen där hemma när man är på t.ex. en utlandsresa kan man ha en videokonferens med appen Skype som är som ett gammaldags telefonsamtal men med bild. Det går också att skypa utan bild. För Skype behövs gratis wifi på t.ex. ett café eller ditt hotell.