Kris i Leicester – mästaren riskerar nedflyttning

Leicester ligger riktigt risigt till i Premier League. Mästaren kan inte göra mål i ligan och våren blir en kamp mot att undvika degradering.

Leicester är ett sjunkande skepp i England. Det står allt mer klart att det enda som resten av ligasäsongen handlar om är att rädda nytt kontrakt.

Efter tjugofyra omgångar ligger Leicester en poäng ovanför strecket. Manchester United vred om kniven ett varv till när det blev en klar seger i kvällens möte.

Inom loppet av ett par minuter i slutet av första halvlek avgjorde United. Henrich Mchitarjan sprang igenom och placerade in 1–0. Kort därefter mötte Zlatan Ibrahimovic ett inlägg och satte 2–0.