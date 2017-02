Med Bonk i bagaget ritar Alvar Gullichsen en ny karta

I Alvar Gullichsens ateljé hänger en bild på en hök med blicken riktad mot hans abstrakta, exakta, geometriska målningar i starka grundfärger. Han talar om “hökkultur”, inte högkultur.

Alvar har mycket i bagaget som ligger i grunden för hans konstnärskap, både fri uppfostran, en värld av serietidningar, men också en modernistisk konsttradition som hans farmor, Maire Gullichsen med Artek och Villa Mairea gör högst tillgänglig med den moderna bildkonstens stora namn ständigt närvarande.

Det ger en bas för experiment och kreativitet. En känsla för stil och ett öga för vad som ligger i tiden.

Detta resulterar i egna gränsöverskridande arbeten. I slutet på 1980-talet startar Alvar Gullichsen BONK business, ett fiktivt företag som skapar maskiner, som inte fungerar och ett helt maskineri av marknadsföring, ett visuellt koncept, som slår igenom internationellt. Alla fascineras av BONK. Det blir bråda tider att åka omkring med BONK, ett allkonstverk med en egen STORY.

Bild: YLE/Niclas Lundqvist

För mycket Bonk

Men i något skede blir det för mycket BONK och framgång. Det är fortfarande obekvämt att tala om det, säger Alvar och talar om freedom from Bonk och ett starkt behov att lämna den perioden bakom sig.

I filmen Non local domain dokumenterar Alvar Gullichsens systerson, Arthur Franck sin morbror. Han filmar medan Alvar förbereder en utställning, med en speciell vision om att uppoffra spontaniteten för att uppnå en form av meditation.

Dokumentären lyckas beskriva en utveckling som omspänner allt från starten i en familj där man varit mån om att ge barnen stor frihet, en air av 1960-talets fria uppfostran. Man har fått testa alla gränser. Och experimentera.

Men allting har ändå inte varit fritt att tala om, ett trauma är en äldre bror som dött tidigt, en sorg som han först nu, när han har gått genom en livskris, lyckas bearbeta. Här beskrivs en tunnel som han småningom lyckas ta sig ut ur, ur askan i elden, som en Fågel Fenix, en slags transformation. En nödvändig process.

Alvar Gullichsen bränner gamla målningar Bild: Arthur Franck

På väg mot en helare person

- Jag ville filmen skulle ha en titel som tog fasta på det meditativa, metafysiska, lite flummiga, lite som en dröm, säger Arthur.

För regissören var avsikten aldrig att speciellt ta fram släktaspekten. Att dokumentera är ju en lång process, som förändras under vägen. Jag tycker att den landar ganska nära det som jag ursprungligen hade tänkt, berättar Arthur. Jag ville komma under ytan och fånga den inre världen, hitta en inre monolog.

Det är ju en fördel att jag känner Alvar och att han därför också kunde närma sig svårare saker. Sist och slutligen tycker jag att han beskriver en positiv process, där han kommer ut som en helare person.

Med namnet på dokumentären, Non local domain avser Alvar Gullichsen att vara öppen för olika dimensioner av nya möjligheter, också andliga dimensioner, genom att kommunicera material från vad han kallar just en non local domain.

Alvar Gullichsen i sin ateljé Bild: Arthur Franck

- Han uppnår en ny nivå, “next level”, inspirerad av 30-tal, Bauhaus, Léger, Mondrian och nu erövrar han den inre rymden genom abstraktion. Det är avant garde om något, sägersom tillsammans medochockså hörs i programmet.