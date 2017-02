Runebergspriset till Peter Sandström

Runebergspriset för år 2017 har idag, på Runebergsdagen den 5 februari, delats ut i Borgå. Priset på 10 000 euro tillfaller Peter Sandström för romanen Laudatur. Prissumman utbetalas av tidningen Uusimaa och Borgå stad.

Vinnaren utsågs bland åtta kandidater av en jury som bestod av juryns ordförande, författaren Tero Liukkonen, diktaren Tommi Parkko och litteraturforskaren Maili Öst.

Bland de nominerade verken återfanns två finlandssvenska verk, Peter Sandströms Laudatur samt Henrika Ringboms poetiska essäsamling Elden leende – berättelse från en resa till Japan.

Peter Sandströms roman Laudatur var också nominerad till Finlandiapriset 2016.

I sitt festtal konstaterade juryns ordförande Tero Liukkonen att Runebergspriset under sin trettioåriga historia har lyckats lyfta fram den finländska litteraturen i all dess mångfald, och att priset har sin betydelse i att det seglar utanför alla kategorier:

”Författaren må vara kvinna eller man och skriva på finska eller svenska, det krönta verket må vara roman, novell- eller diktsamling, essäkonst eller reseskildring, det har ingen som helst relevans i valet av kandidater för Runebergspriset. Litterär och estetisk kvalitet är det enda som räknas.”

Juryns prismotivering lyder som följer:

”Laudatur är en frustande munter, avbeväpnande melankolisk och till sitt språk spänstigt rotknölig roman full av hemliga tankegångar. Vår huvudperson, tidningsmannen och poeten Peter existerar mellan några långsamma, nästan stillastående dagar i september 2014 och en häftigt accelererande, melodramatiskt absurd händelsegalopp i augusti 1988. Världen vippar, nu som då och alltid, på branten till nya omvälvningar och välter sina murar, men Peter koncentrerar sig mest på sin flygande zebra till akademisk karriärkvinna och fru, sina nästan vuxna barn och sina minnen av att vara nästan barn själv. Peter är en fredens man, som tror att han äntligen slutit fred med sitt inre.

Laudatur är en studie över tidens gång och tidernas gångar in varandra, dagarnas oändligt skiftande tempo. Det är en studie över språket och tystnaden, människan i beröring med andra människor och världar. Laudatur utforskar livet, människans årstider och vår egen dödlighet. Peters generation trängs med tidigare och kommande, men har inte ett hum om sig själv. Vi får se människan precis sådan som hon är, rik i all sin otillräcklighet. Laudatur är framför allt en studie över den kärlekande människan, all den kärlek som fyller ett liv.

Peter Sandströms roman beviljas härmed Runebergspriset för sina förtjänster i samtliga läsvärda ämnen och det allmänna vitsordet laudatur.”

Runebergspriset är ett litteraturpris som utdelas med stöd av tidningen Uusimaa, Borgå stad, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen arvostelijain liitto och Finlands Svenska Författareförening. Priset utdelas årligen i Borgå på Runebergsdagen den 5 februari.

Priset instiftades år 1986. Priset har skapats för att stöda högklassig litteratur, men också för att ge nya element till den litterära diskussionen och för att pigga upp firandet av Runebergsdagen.