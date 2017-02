Teaterrecension: Peer Gynt - en megaloman med presidentpotential

Ryhmäteatterin hieno uutuusnäytelmä "Nätti tyttö, vähän pehmee" on tarina kolmesta naisesta, kolmesta sukupolvesta, kolmesta todellisuudesta.

Näytelmän nimi on Nätti tyttö, vähän pehmee. Mainosjulisteessa hymyilee kolme blondia: nuori, keski-ikäinen ja iäkäs. Kuva on nätti ja pehmoinen. Näytelmän naiset ovat kaikkea muuta. Kyseessä on Ryhmäteatterin kevään toinen ensi-ilta, ohjaus on Johanna Freundlichin ja teksti Kati Kaartisen.