Bolagiseringsplaner inom vården i Borgå lades på is

Keskustelua eutanasiasta

Eutanasia on puhututtanut Suomessa jo vuosikymmenten ajan. Keskusteluissa kysymys on ollut kuolemasta, elämän kunnioittamisesta ja ihmisen itsemääräämisoikeudesta. Mutta toisaalta myös siitä, millaiset arvot yhteiskunnassa kulloinkin vallitsevat. Suomessa kuoliavun antaminen on rikos.