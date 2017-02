Flygplatsen viktig för näringslivet i Åbo: ”Beslutet påverkar hela kustområdet i Sydvästra Finland”

Flygledningens nattliga vara eller icke-vara har också fått näringslivet att reagera i Åbo. Det är otroligt viktigt för företagen att det finns förbindelser, menar Minna Arve från handelskammaren.

- Det är viktigt för näringslivet att ha en fungerande och levande flygplats i Åbo, säger Arve, som är vd för Åbo handelskammare.

- Finland är ju som en ö på ett visst sätt. Vi behöver fungerande förbindelser till andra länder. Det gäller både näringslivet här i Åbo och sådana som reser utomlands härifrån. Det är ett sätt att få människor att bli intresserade av Åbo. Åbo kan vara en hur lockande stad som helst, men om det inte finns förbindelser så kommer ingen, fortsätter hon.

Minna Arve (arkivbild). Minna Arve. Bild: Yle/Lotta Sundström

Det handlar om de pågående spekulationerna kring huruvida det kommer att finnas flygledning under nätterna i Åbo från och med hösten. Hittills har diskussionen närmast rört sig kring Gränsbevakningens räddningshelikopter och dess förmåga att landa i dåligt väder – men ifall man drar in flygledningen under nätterna skulle också den kommersiella flygtrafiken drabbas.

För tillfället är det Gränsbevakningen som står för den ungefär 400 000 euro dyra notan för nattlig flygledning i Åbo. Det är inget sällsynt arrangemang, då det i till exempel Tammerfors är försvarsmakten som betalar för flygledningen mellan klockan 1 och 6 på morgonnatten.

På sommaren kommer Gränsbevakningen och Finavia att förhandla om fortsättningen och förslaget är att dra in den nattliga flygledningen i Åbo helt och hållet. Gränsbevakningen menar att helikoptern också utan flygledning kunde lyfta i Åbo och sedan landa till exempel i Helsingfors – en motivering som fick enorm kritik av Åbo stad.

"Dåligt för utvecklingen"

I dagens läge landar inga passagerarflyg i Åbo under de drabbade timmarna, men enligt Arve skulle beslutet kunna ha en ödesdiger inverkan på utvecklingen av flygtrafiken i regionen.

- Det som oroar mig är hur flygtrafiken till och från Åbo utvecklas om man inte ens har möjlighet till att landa här på natten, säger hon och påminner om att det finns flyg som landar sent på kvällen och i värsta fall inte skulle kunna avgå över huvudtaget om de blir försenade.

Inrikesminister Paula Risikko (saml) har redan konstaterat att staten vill se till att åtminstone räddningshelikoptern kommer att kunna rycka ut också i framtiden.

Gränsbevakningens räddningshelikopter Super Puma. NB Superpuma i Åbo Bild: Yle/Maud Stolpe

Enligt Arve är också flygplatsens framtid en viktig fråga för hela regionen.

- Det här beslutet påverkar hela kustområdet i Sydvästra Finland. Det gäller Satakunta lika mycket som Egentliga Finland. Till exempel för företagen i Raumo är det väldigt viktigt med en flygplats i Åbo. Jag hoppas faktiskt att man kan hitta en lösning, konstaterar Arve.

Flygfrakten påverkas inte?

Det står också oklart hur det kommande beskedet om flygledningens nattliga verksamhet påverkar flygfrakten. Enligt Yle Åbolands uppgifter ska Finavia ha lovat fraktföretag att enskilda, planerade flyg under de drabbade timmarna också ska kunna landa i framtiden.

Minna Arve är ändå säker på att Gränsbevakningen och Finavia kommer att hitta en lösning på flygledningsproblemet.

- Jag är 100 procent säker på att flygplatsen kommer att fortsätta verka som förut. För mig är det inte ett alternativ att istället planera hur man skulle ta sig till Helsingfors, till exempel. Jag är säker på att regeringen förstår att det är till Finlands förmån att Egentliga Finland, med stora företag som sysselsätter många personer, har ett levande flygfält, säger Arve.