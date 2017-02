Per Gessle till Borgå och Vasa

Scorsesen ja Pennebakerin dokumentit ja nobelistin muotokuva

Something is happening here! Teemalauantaissa nähdään uusi henkilökuva Nobelin kirjallisuuspalkinnon 2016 saaneesta Bob Dylanista sekä Martin Scorsesen ohjaama suurdokumentti No Direction Home, molemmat ensiesityksinä Ylessä. Sunnuntaina on vuorossa D.A. Pennebakerin dokumenttiklassikko Don't Look Back. La 28.1. klo 20–24, su 29.1.