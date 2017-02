Allt färre ringer och skickar sms

Ladattuja karttoja voi käyttää ilman verkkoyhteyttä.

Erilaisille karttasovelluksille on tarvetta varsinkin matkaillessa, mutta usein ongelmana on se, että datan käyttö on kalliimpaa ulkomailla. Lataamalla kartat puhelimeen jo kotimaassa voi kätevästi välttää datalaskun kasvamista reissussa.