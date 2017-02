Årets Åbobo 2016 är en häst

Travhästen Kiss My Turku utsågs till Årets Åbobo 2016. Travhästen Kiss My Turku utsågs till Årets Åbobo 2016. Bild: Åbo stad

Hästen Kiss My Turku är Årets Åbobo 2016. I omröstningen fick Kiss My Turku 1 343 röster, eller nästan en tredjedel av de sammanlagt 4 385 rösterna.

Priset togs på tisdagen i Åbo stadshus emot av uppfödaren Hannu Nivola, tränaren Harri Koivunen och hästens ombudsperson Virpi Ylitalo.

Kiss My Turku, eller "Kisu" som hon också kallas, är en travhäst som samlar in pengar till Åbo barnsjukhus. Dels kan organisationer och privatpersoner köpa andelar i hästen, dels skänks den vinstsumma som hästen löper in under sin karriär till kliniken. Tills vidare har Kiss My Turku bidragit med över 16 000 euro.

Tävlingen om Årets Åbobo ordnades av Yle Turku, Kaupunkilehti Turkulainen, Åbo stad och Radio City Turku och det är deras representanter som nominerat kandidaterna.

De övriga kandidaterna till Årets Åbobo 2016 var Tommi Kinnunen, Mari Sandell, Olli Ojala, Heli Nieminen, Rasmus Ristolainen, Jan Meyer, Seppo Lahtinen & Riikka Majanen, Teija Raninen och Riku Sukari.

Tidigare vinnare av tävlingen Årets Åbobo:

2015 fribrottaren Makwan Amirkhani

2014 restaurangägaren, köksmästaren Erik Mansikka

2013 freestyleåkaren Pekka Hyysalo

2012 hockeylegenden Juhani Tamminen

2011 rockartisten Michael Monroe

2010 Putous-gestalten Marja Tyrni från Pallivaha

2009 företagaren, tv-kändisen Jethro Rostedt

2008 djurskyddsövervakaren Heidi Leyser

2007 professor Sirkka-Liisa Kivelä

1999 infanterigeneralen Adolf Ehrnrooth

1998 djurskyddsövervakaren Anja Eerikäinen

1997 infanterigeneralen Adolf Ehrnrooth

1996 Miss Finland Lola Odusoga (Wallinkoski)

1995 ishockeyspelaren Saku Koivu

1994 kommodoren Raimo Tiilikainen

1993 radioreportern Antti Korhonen

1992 vd för Masa-Yards Oy (senare Kvaerner Masa-Yards Oy) Martin Saarikangas

1991 radiopersonligheten Markku Heikkilä

1990 vd för Sydvästra Finlands cancerförening Kari Ojala

1989 överträdgårdsmästaren för Åbo universitets botaniska trädgård Arno Kasvi

1988 djurskyddsövervakaren Anja Eerikäinen

1987 Studentaktiva Petteri Sinervo från Åbo Handelshögskola

1986 djurskyddsövervakaren Anja Eerikäinen

1985 underhållningsartisten Anneli Saaristo