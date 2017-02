Byggbolaget Skanska hotas av hundratusentals euro i böter i muthärva

Tuntemattomat tilit, veroparatiisit ja salaiset konsulttisopimukset. Siinä aineksia kansainväliselle korruptiosopalle. Suomalaisissa tuomioistuimissa on tähän asti käsitelty ainoastaan kahta suurta kansainvälistä lahjustapausta, jossa suomalaista yritystä epäillään lahjuksen antamisesta ulkomailla. Molemmissa tapauksissa kyseessä on Wärtsilä. Tapauksilla on paljon samankaltaisuuksia.

