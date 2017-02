Familjer också välkomna till Folkhälsans nya mottagning i Åbo

Kuunnelman käsikirjoittaja kertoo teoksen vaiheista

Suurin on rakkaus. Valittujen perhe -kuunnelma on herkkä kuvaus rakkaudesta ja seksuaalisuuden heräämisestä ahdasmielisyyden puristuksessa. Se kuvaa perheen sisäistä kriisiä tilanteessa, jossa vallankäytön aseena on uskonto. Valittujen perheen käsikirjoittaja Antti Tuominen kertoo esikoiskuunnelmansa syntyvaiheista.