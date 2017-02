Färre finländare vill studera i Storbritannien

Intresset för att studera i Storbritannien ser ut att minska bland finländska studerande. Storbritannien har traditionellt varit det populäraste målet för finländare som skaffar sig en högre högskoleexamen utomlands.

Hittills har antalet finländare som söker sig till Storbritannien för att studera ökat varje år.

Under det här året har antalet däremot minskat betydligt, visar siffror från UCAS (The Universities and Colleges Admissions Service) som administrerar ansökningarna till brittiska universitet. I fjol ansökte 910 finländare om en studieplats i Storbritannien, men i år lämnades bara 760 ansökningar in.

Statistik över studieplatser Bild: Yle / Nyhetsgrafiken

- Det kommer att bli en dramatisk minskning om antalet personer som tar emot en studieplats minskar i samma omfattning, säger Samu Seitsalo som är direktör vid Utbildningsstyrelsens Internationaliseringstjänster.

Seitsalo bedömer att det planerade brittiska utträdet ur EU är en delorsak till minskningen. Det som mest oroar finländska studerande är ändå oron för höjda terminsavgifter, tror Seitsalo.

“Viktigast att få studieplats”

Trots hotet om brexit har hundratals finländare sökt studieplats i Storbritannien. En av dem är abiturienten Ada Ala-Härkönen i Esbo som drömmer om arkitetstudier.

Abiturienterna Ada Ala-Härkönen (t.v.) och Katri Keltikangas vill studera i Storbritannien. Abiturienterna Ada Ala-Härkönen (t.v.) och Katri Keltikangas vill studera i Storbritannien. Bild: Yle / Lenni Kuivalainen

- Jag har skickat ansökningar till tre universitet i Storbritannien och dessutom planerar jag att söka till ett universitet i Nederländerna.

Ala-Härkönens första alternativ är ändå Aalto-universitetet. Hon anser att brexit skapar osäkerhet, men att det viktigaste är att säkra en studieplats.

- Det nederländska alternativet kan verka vettigare i slutändan, i synnerhet nu när den brittiska regeringen och parlamentet ser ut att gå in för en hård brexit.

Katri Keltikangas som är abiturient vid ett IB-gymnasium och bosatt i Esbo skulle vilja studera psykologi i Storbritannien.

- Nästa år tänker jag utföra frivilligarbete i Asien eller Afrika och därefter har jag tänkt åka till Skottland, säger Keltikangas om sina framtidsplaner.

Det som är viktigt för Keltikangas vid val av studieplats är nivån på universitetet och språket och kulturen i landet. Den osäkerhet som brexit för med sig oroar även henne.

- I synnerhet när jag har tänkt söka studieplats först nästa år. Då kan situationen redan vara betydligt svårare, säger hon.

Sverige gick om Storbritannien

Några tusen finländare studerar som bäst i Storbritannien. Det här är en fjärdedel av alla finländska studerande utomlands. Finländska studerande utomlands Bild: Yle / Nyhetsgrafiken

Men Sverige passerade redan i fjol Storbritannien när det gäller förstaårsstuderande, visar uppgifter från Folkpensionsanstalten som betalar ut studiestöd.

Seitsalo vid Utbildningsstyrelsen säger att antalet finländska studerande har ökat kraftigt under de fem senaste åren även i andra nordiska länder och i de baltiska länderna.

Till exempel i Lettland har antalet finländska studerande mer än tiofaldigats. För närvarande finns där 120 finländare. Också Nederländerna och Tyskland har ökat i popularitet.

Ursprunglig artikel av Annette Blencowe, Yle Uutiset: