Här är Lurens sällskapsresenärer

Tämän hetken kovin kolmikko.

Intoilemme kaikesta musiikkiin liittyvästä. Tämän hetken kovimpana kolmikkona Pride-viikon musiikillisia herkkuja: The Land of the Midnight Fun -homomusikaali, Kaupungin naiset -konsertti sekä osallistavat tapahtumat Euroviisujen yhteislaulun ja lavatanssien muodossa.