Hyrorna fortsätter att skena jämfört med övriga priser

Hyrorna steg mycket mer än övriga priser under 2016. Våningshus Bild: Mikael Crawford

Hyrorna stiger mycket snabbare än andra konsumentpriser. Hyrorna steg under fjolårets sista kvartal med 2,6 procent jämfört med samma period ett år innan. Det framgår av uppgifter från Statistikcentralen. Samtidigt steg övriga priser med bara 0,35 procent.

– Hyrorna fortsätter att stiga – trots att inflationen har varit på en låg nivå, säger Martti Korhonen på Statistikcentralen.

Hyrorna har skenat i väg trots att andra priser stiger mycket långsammare. Den här utvecklingen har pågått sedan år 2012.

Också lönerna stiger mycket långsammare än hyrorna.

Hyrorna för fritt finansierade bostäder steg med i medeltal 2,4 procent. I huvudstadsregionen steg hyrorna för fritt finansierade bostäder med 2,5 procent, jämfört med 2,3 procent i resten av landet. I allmännyttiga hyresbostäder, så kallade ARA-bostäder, steg hyrorna med hela 2,9 procent.

Den genomsnittliga hyran för fritt finansierade bostäder är 13,73 euro per kvadratmeter och månad på riksnivå. I huvudstadsregionen är snitthyran 18,08 euro per kvadratmeter och i övriga landet utanför huvudstadsregionen 11,64 euro per kvadratmeter.