Modefotografen Johnny Kangasniemi vill ta fram det som finns under ytan

För att komma framåt som fotograf i modebranschen är det bra att vara utåtriktad och social. Fotografen Johnny berättar att de redaktionella plåtningarna ger dig synlighet, men också ett hål i plånboken.

Johnny Kangasniemi blev vald till Årets fotograf på Ellegalan i Sverige tidigare i år. Han tror det är ärligheten i bilderna som hjälpte honom att få priset.

- Jag försöker fånga modellerna lite off guard och så som de är. Såklart förändras de till det man vill att de ska vara, men jag vill ändå på något sätt hålla mig till hur de är på riktigt och vem de är som personer, säger Johnny.

Johnny kommer ursprungligen från Vasa men bor nu i Stockholm. Han jobbar i olika länder i Europa och under de mörkaste vintermånaderna kan det hända att han åker till Sydafrika för att utnyttja ljuset och miljöerna där.

Fler reklamuppdrag

Förr gjorde Johnny mest redaktionella plåtningar för tidningar och onlinepubliceringar, men nu har reklamuppdragen ökat. Att jobba med reklam är roligt, men friheten är inte lika stor och det blir kanske inte alltid precis så som fotografen vill ha det.

- Det gäller att hitta någon sorts gyllene väg mellan vad jag själv vill och vad kunden vill ha, säger Johnny.

Ifall han måste rangordna jobben enligt en rolighetsskala blir det de redaktionella plåtningarna som vinner, eftersom han där får bestämma det mesta själv.

- Det är då ens egna smak och tycke lyser igenom som mest.

Roliga plåtningar ger minus på banken

Det finns ändå ett minus med de redaktionella plåtningarna, och det är minuset på banken.

- Man får en budget av tidningen i fråga och sedan ska man försöka hålla sig inom den budgeten, men det brukar nog genast slå över så att man går på minus istället. Men det är tack vare dem man sedan också får andra jobb. Det är ett sätt att marknadsföra sig själv, säger Johnny.

Johnny Kangasniemi har gjort sig ett namn i modevärlden. Johnny Kangasniemi. Det står Elle i bakgrunden (bild som visades när han vann priset för Årets fotograf. Bild: Anton Olin

Och marknadsföringen har fungerat. Johnny har bland annat jobbat med Marimekko och Tiger of Sweden, och när vi ringer upp honom för den här intervjun jobbar han med H&M.

- Det känns fint att ha dem på CV:t, men det kan också vara nervöst, speciellt när man jobbar med en ny kund.

Lärarnas smak kan vara avgörande

För att bekanta sig med fotografin och känna efter om det var det han ville satsa på, gick Johnny först på Västra Nylands folkhögskola i Karis. Via ett samarbete skolor emellan fick han chansen att studera på University for the creative arts i London.

- Det var som ett sorts inträdesprov i ett år och sedan kunde man ansöka direkt till skolan utan att göra ett speciellt inträdesprov, så det gjorde jag.

Av över 500 sökande tar skolan in tio personer, så att komma in är svårt, men det lyckas för en del.

- Det handlar också mycket om vad lärarnas smak är och vad de söker efter.

Inget för den introverta

Det utexamineras en hel del fotografer varje år så konkurrensen fotografer emellan kan vara hård. När du då ska ta dig ut i arbetslivet gäller det att känna rätt personer.

- Ibland känns det nästan lättare utomlands för då har du ett mer naturligt utbyte med folk och det är lättare att lära känna personer som jobbar inom branschen. Men det tar tid att jobba upp sig och lära känna dem som är något inom mode.

Branschen är inget för den som är väldigt blyg och tillbakadragen.

- Mode är en social bransch överlag. Är man inåtriktad kan det vara ganska svårt, säger Johnny.

En bransch där det går undan

Mode är också en ganska stressig bransch där allt går väldigt fort.

- Dels ska du klara av att vara någons sorts pr-människa för dig själv samtidigt som du ska uppfinna hjulet på nytt var och varannan dag.

Inom branschen går det fort framåt och det som är nytt i dag är gammalt i morgon.

Branschen är öppen för det nya och man kan verkligen få utlopp för sin kreativitet, men det kanske alla inte ser. Det mesta personer utanför de innersta modekretsarna tar del av är ju reklam från de stora kedjorna.

- Då känns det som att inget hänt på tusen år, men inom branschen går det fort framåt och det som är nytt i dag är gammalt i morgon.

Tycker om att fota människor

Johnny kom in på modefotografering eftersom han tyckte om att fotografera människor.

- Det kändes som den mest aktuella formen. Jag blir ganska snabbt uttråkad och då kändes det som en tacksam bransch att jobba i.

Det är heller inte så stor skillnad på porträttfotografering och modefotografering. Johnny tycker att de har gått in i varandra mer och mer.

- Med ett porträtt vill man ju verkligen visa personen och försöka få fram det som de försöker undanhålla resten av världen. Mode handlar mer om att skapa någon typ av illusion eller dröm.

Modebranschen förändras

När vi ser modebranschen på film handlar det oftast om hur hård och ytlig den är, men Johnny tycker att den håller på att mjukna.

- Självklart finns det där, men det känns som att det blir mer och mer professionellt och politiskt korrekt på alla sätt och vis. Man jobbar hårt också inom branschen, vissa mer än andra, med att få bort size zero-grejen. Jag tycker faktiskt att man har börjat se fler vanliga människor bli använda, speciellt i tidningar. Men förändringar sker inte över en natt, det tar tid.

Om jag gör ett eget projekt så använder jag väldigt sällan klassiskt snygga modeller.

När Johnny jobbar med tidningar får han alltid själv bestämma vilka modeller han vill jobba med, ibland sker också valet i samarbete med stylisten eller tidningen. När han jobbar med reklam får han ibland ge förslag modeller och ibland är modellen redan utsedd.

- Men jag försöker hålla så bra koll som möjligt så jag vet vilka killar och tjejer som finns på marknaden.

Johnny jobbar både med modeller som just nu passar in i skönhetsnormen, och med mer annorlunda, eller ska vi säga vanliga, personer.

- Det varierar från dag till dag eftersom jag ju ändå jobbar med olika kunder och tidningar. Om jag gör ett eget projekt så använder jag väldigt sällan klassiskt snygga modeller. Då använder jag hellre så kallade karaktärer.

Alla är välkomna

Det som Johnny gillar mest med branschen är att den välkomnar de där personerna som inte riktigt passar in någon annanstans.

- Det dyker upp mycket konstigt folk. Sådana som inte blivit accepterade och inte heller skulle kunna jobba inom någon annan bransch eftersom de ser annorlunda ut eller klär sig konstigt. De är alltid välkomna inom den här branschen, och det är väl det finaste med mode, säger han.

Drömuppdraget då? Det är att få fota för italienska Vogue.

- Jag lever med förhoppningen om att det är möjligt, annars skulle jag inte göra det här. Jag jobbar för att ta mig framåt och när jag väl tagit mig dit gäller det att försöka hålla mig kvar.