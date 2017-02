Omstöpt Kim Böling tillbaka i ligan och VPS

Pieni kaupunki on intohimoisen jalkapalloyleisön koti.

Pieni kaupunki Pohjanmaalla on intohimoisen jalkapalloyleisön koti. Pietarsaaren jalkapallon lippulaiva FF Jaro on tuttu näky Suomen korkeimmalla sarjatasolla, vaikka välillä vauhtia on haettu alempaa.