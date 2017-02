Hattrickskytten Rantanen: En dröm som går i uppfyllelse

Colorado Avalanche-spelarna fick revansch för förnedringen i Montreal när Canadiens gästade Denver i natt. Det var genant, säger matchhjälten Mikko Rantanen som gjorde karriärens första NHL-hattrick.

För knappt två månader sedan krossade Montreal Canadiens gästande Colorado Avalanche med 10-1 i Kanada. I natt var rollerna ombytta när Colorado hemma i Denver orsakade Montreal lagets fjärde raka förlust med 4-0.

– Vi fick en liten revansch för det som hände i Montreal. Ingen var nöjd med det, det var genant, säger Mikko Rantanen på NHL:s webbplats.

Rantanen hörde tillsammans med målvakten Calvin Pickard, som höll nollan med 27 räddningar, till hemmalagets stora matchvinnare.

Den 20-åriga rookien stod för NHL-karriärens första hattrick, då han träffade rätt en gång i varje period.

– Det är en dröm som går i uppfyllelse, summerar Rantanen som ändå är noggrann med ett poängtera att de individuella bedrifterna kommer i andra hand.

– Det viktigaste var att vi tog två poäng. Vi var riktigt vassa i kväll och spelade stabilt i 60 minuter.

Rantanen har gjort fem på de fem senaste matcherna, och spelar sin bästa NHL-ishockey någonsin.

– Jag har försökt spela lite mer rätlinjigt i de senaste matcherna, eftersom vi ju haft problem med målskyttet. Jag har försökt skjuta mera och spela mer ”north-south-hockey”, som man säger här. Det har funkat, säger han till Yle Urheilu.