Kanondag för Kanada – Guay plockade fram storformen efter kraschen

Erik Guays bästa mästerskapsplacering i super-G tidigare var sexa. Erik Guay firar VM-guldet i super-G 2017. Bild: All Over Press

Erik Guay tog karriärens andra VM-guld när han segrade i herrarnas super-G i Sankt Moritz. Födelsedagsbarnet Manuel Osborne-Paradis fullbordade Kanadas super(-G-)dag.

Guay vann den första herrdisciplinen i alpina VM med 45 hundradelars marginal till tvåan Kjetil Jansrud från Norge.

Norge såg länge ut att få två män på prispallen, men med startnummer 26 kilade plötsligt Manuel Osborne-Paradis in som trea före Aleksander Aamodt Kilde.

Guay, som vann VM-guld i störtlopp 2011, har endast en pallplats (trea i super-G i Val Gardena i december) att visa upp i vinter, medan Osborne-Paradis som bäst varit sexa i störtlopp och 14:e i super-G.

”Känns fantastiskt”

Osborne-Paradis fick en perfekt present på sin 33-årsdag – medan två år äldre Guay fick ett rejält plåster på såren efter skadebekymren under de senaste åren.

– Ja, inte bara de senaste åren, utan jag hade ju också en stor krasch i den senaste världscuptävlingen i Garmisch-Partenkirchen, påminner Guay i segerintervjun efter loppet.

– Så det känns fantastiskt att kunna stå här i dag. Otroligt att dessutom få dela podiet med en god vän. Det känns som om det också är min födelsedag!

Resultat:

1. Erik Guay CAN 1.25,38

2. Kjetil Jansrud NOR + 0,45

3. Manuel Osborne-Paradis CAN + 0,51

4. Aleksander Aamodt Kilde NOR + 0,54

5. Vincent Kriechmayr AUT + 0,88

6. Alexis Pinturault FRA + 0,90

7. Andreas Sander GER + 0,97

8. Carlo Janka SUI + 0,99

9. Dominik Paris ITA + 1,02

10. Hannes Reichelt AUT + 1,09

11. Peter Fill ITA + 1,11