Anna Liisa Aho: Sorg är kärlek

Vasta isyys toi kuoleman oikeasti lähelle.

"Life is a bitch and then you die", sanaili Nas Illmatic albumillaani. Suomessa kuolintilastot ovat kuitenkin sen verran iloista luettavaa, että eihän tuohon voi suomalaisena samaistua - vaikka fanitankin Nasia. Varsinkin lapsia kuolee Suomessa äärimmäisen vähän, pohtii MHL:n Heikki Soini.