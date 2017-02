Efter bitter strid: Sessions godkänd som USA:s justitieminister

Jeff Sessions har varit en av president Donald Trumps mest omstridda nomineringar. Den nye justitieministern har förföljts av anklagelser om rasism.

Rösterna i senaten föll 52 för och 47 mot då senatorerna godkände Sessions som USA:s 84:e justitieminister. En demokrat röstade med den republikanska majoriteten.

Valet av honom föregicks av dramatiska senatsförhör och debatter. De kulminerade i en debatt den här veckan, där den demokratiska senatorn Elizabeth Warren tystades ned då hon försökte citera ett brev av Martin Luther Kings änka, medborgarrättskämpen Coretta Scott King.

Alabamasenatorn Sessions var tidigare federal åklagare. President Ronald Reagan nominerade Sessions till federal domare 1986. Nomineringen röstades ner efter anklagelser om att Sessions fällt rasistiska kommentarer. Han misstänktes sympatisera med Ku Klux Klan. Påståenden som han avvisade.

"Herr Sessions har använt makten i sitt ämbete i ett fult försök att skrämma äldre svarta väljare. För det här klandervärda beteendet ska han inte belönas med en post som federal domare", skrev Coretta Scott King år 1986. Det var det brev som Warren ville läsa upp i senaten. Hon stoppades av den republikanske ordföranden med hänvisning till att senatorer under en debatt inte får låta förstå att en annan senator inte är lämplig för sitt ämbete.

Warren fick stor uppmärksamhet och hon tänker tydligen inte ge upp.

If Jeff Sessions makes even the tiniest attempt to bring his racism, sexism & bigotry into @TheJusticeDept, he'll hear from all of us.

— Elizabeth Warren (@SenWarren) February 9, 2017