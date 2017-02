Musikens mångsysslare tror på det finlandssvenska

Han är producent, musiker, arrangör, mixare och dessutom var han trummis i ett av de mest legendariska banden i Finland. För de flesta är Niklas Nylund gitarristen i Pappas Eget Band men i kulisserna har han varit en diversearbetare inom musiken.

Hans studio i centrum av Borgå måste vara den idyll som många musiker drömmer om. På gården finns ett fint upprenoverat gammalt trähus och i ett mindre hus på gården finns studion. Arbetsvägen är ca 10 meter.

Och faktum är att han började sin karriär i ett annat egnahemshus. En av landets mest uppskattade skivmastrare, Svante Forsbäck, började sin karriär i föräldrarnas vardagsrum i Gammelboda i Ekenäs. Genom en massa sammanträffanden så befann sig Nylund plötsligt sittandes i det rummet och jobbandes som tekniker.

Från Pumpa på till Pappas Eget Band

Den första skivan blev Pumpa På och under årens lopp har det blivit en massa andra band och artister. 1987 gick han för att provspela som trummis med Leevi and the Leavings. Men det var ingen provspelning utan en inspelning. Låten Teuvo, maanteiden kuningas, blev en jättehit och Nylund var med i bandet till slutet då solisten, låtskrivaren och bandets ledare, Gösta Sundqvist, gick bort 2003.

Samma år startade Nylund, Pappas Eget Band, tillsammans med Niklas Rosström.

Men det är också Niklas Nylund som fram till i år har fixat så att barnen som deltagit i musiktävlingen, MGP – Melodi Grand Prix, har fått ett proffsiga arrangemang och bra sound på sina låtar.

Det som han upplever som milstolpar i sin karriär är Ville Pusas första skiva som blev en succé också nationellt sett. Den andra var Aki Sirkesalos sista skiva som spelades in före resan till Thailand där han omkom i tsunamin.

Många saknar en scen

Trots att Nylund har nått de största framgångarna på finskt håll med Leevi and the Leavings så har han alltid varit mån om att försöka vara med och utveckla den finlandssvenska musiken.

- När jag startade som musiker fanns det massor som spelade i olika band men det var lite si och så med kvaliteten. Under det senaste decenniet har musiken utvecklats massor. Finlandssvenskarna är ofta starkt representerade idag i tävlingar som Voice of Finland och UMK och vi har bra nya band och artister som Satin Circus, KAJ och Isac Elliot bara för att nu nämna några.

Ett band som Nylund också vill nämna är Heartbeat Band.

- Det är otroligt eleganta grejer som de gör.

Enligt Nylund finns det nu skickliga finlandssvenska producenter och låtskrivare men det som oftast saknas för nya artister och band är en scen att uppträda på.

- Det gäller att få rutin att uppträda. Precis på samma sätt som låtskrivandet är ett hantverk så måste man hitta sitt sätt att uttrycka sig på scenen och här har vi nog mycket att lära. Men det är svår ekvation. Publikunderlaget är för smått för att man skall kunna göra längre turnéer. Fonderna har redan gjort enormt mycket för populärmusiken och de kan ju inte stöda alla verksamhetsformer.

Bra program på svenska

Och trots att han är jävig i sammanhanget så vill Niklas Nylund lyfta fram ett program som har gett de litet mer etablerade banden en möjlighet att uppträda under bra förhållanden i nationell tv.

- Jag har mixat banden som medverkat i Yle Fems serie Nästan Unplugged och jag tycker faktiskt programmet har hållit en jättebra standard.

Vi fortsätter att diskutera Yles roll då det gäller att bevaka den finlandssvenska musiken på radiosidan och Nylund tycker det fungerar i stort sett ganska bra.

- Yle Vega och X3M har ju närmat sig varann då det gäller publiken mellan 30 – 40 år och jag tycker att ungdomskanalen nog kunde spela litet mera nya finlandssvenska band men det är ju också en svår fråga. Lyssnarna vill höra de senaste internationella hitlåtarna och förutsättningen måste ju nog vara att alla låtar når en viss standard. Däremot tycker jag att de finska kanalerna kunde öppna mer för musik på både svenska och engelska. Idag är det nog väldigt koncentrerat på det finska.

