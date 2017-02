NTM-centralen: Satsa mer på naturresurser vid bioetanolfabriken i Jakobstad

Planen på en bioetanolfabrik i Jakobstad är tillräcklig, men man borde fästa uppmärksamhet på bland annat utnyttjande av naturresurser. Det anser Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) i Södra Österbotten.

Det är ST1 och SOK med sitt samägda bolag North European Bio Tech (NEB) som planerar att bygga en bioetanolfabrik på Alholmens industriområde.

Nu har NTM-centralen i Södra Österbotten gett sitt utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen av projektet. Planen i sig är bra men NTM-centralen anser att det borde läggas uppmärksamhet på utnyttjande av naturresurser, influensområdets avgränsning och tillräcklig källinformation när man gör beskrivningen.

NTM-centralen önskar också att man ser över detaljplanen så att den är aktuell vad gäller mottagningsområdet för återvunnet trävirke.

Fabriken kan stå klar 2020

Miljökonsekvensbeskrivningen torde vara klar för godkännande under våren. Under utlåtanderundan kom 15 utlåtanden och en åsikt in. Det är St1 Biofuels som gjort bedömningen.

I november slöt NEB ett intentionsavtal med Alholmens Kraft och UPM Kymmene om fabriken i fråga. För Jakobstads del tas ett investeringsbeslut 2018 och fabriken kunde stå färdig 2020.

Projektet går loss på 140 miljoner euro. Årsproduktionen blir 50 miljoner liter bioetanol, råvaran är sågspån och återanvänt virke.

25 personer skulle få arbete inom produktionen och 70 personer sysselsätts via logistik och underhåll. I planerings- och byggnadsskedet innebär satsningen 500 manarbetsår, varav 350 är inhemsk arbetskraft.