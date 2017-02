Ny version av reseplaneraren vet var på kartan du befinner dig

Tutustumme erilaisiin japanilaisiin liikennevälineisiin ja joukkoliikenteeseen.

Tutustumme erilaisiin japanilaisiin liikennevälineisiin ja joukkoliikenteeseen. Liikennevälineet Kōtsūkikan, 交通機関 Japanissa julkinen liikenne on kattavaa ja junat kulkevat täsmällisesti ajallaan. Liikkuminen eri paikkoihin on helppoa. Japanissa on erilaisia junatyyppejä, joiden nimityksiä on hyödyllistä osata.