Tysk triumf när Norge floppade – Finland tappade terräng i skidspåret

Under den andra etappen lyfte Laura Dahlmeier upp Tyskland i täten i mixedstafetten och efter det var uppvisningen total. Arnd Peiffer och Simon Schempp grejade ett tyskt VM-guld i skidskytte i Österrike.

Tyskland, Frankrike och Norge hörde till förhandsfavoriterna när VM körde i gång men bara ett av lagen kom upp till sin bästa nivå. Tyskarna sköt snabbt, säkert och var bra också i spåret. Laura Dahlmeier lyfte upp tyskarna i täten under den andra etappen. Arnd Peiffer utökade ledningen ytterligare under den tredje sträckan för att Simon Schempp skulle kunna föra in tyskarna i mål först av alla.

Kampen om silvret gick mellan Frankrike och Ryssland, då Italien som länge var tvåa misslyckades i det sista skyttet. Till slut var Martin Fourcade lite starkare än Anton Sjipulin och gav Frankrike silver före Ryssland i en fanatisk slutspurt.

Norge sköt ut sig ur tävlingen och tvingades göra två straffrundor i tävlingen. Man var åtta till slut.

Finland bland de tio bästa

Både Mari Laukkanen och Kaisa Mäkäräinen hängde bra med täten både i spåret och skyttet och klarade sig utan straffrundor. Mäkäräinen bommade i och för sig fyra skott, men åtgärdade det med reservpatroner. Efter hennes etapp låg Finland fyra, knappt 20 sekunder efter Tyskland.

– Det var svårt i både skidåkningen och skyttet. Jag vet inte riktigt varför. Jag var inte så nervös före starten och när Mari körde bra tänkte jag att det blir en bra tävling. Kanske jag körde slutet av varven ganska hårt, sade Mäkäräinen som inte verkade för nöjd med sin prestation.

Tuomas Grönman sköt väldigt snabbt och hade en bra dag trots att han tappade en del tid i skidspåret. Han var åtta i sista växlingen. Olli Hiidensalo såg till att Finland klarade sig utan straffrundor i dag, men tappade ett par placeringar för en finsk tiondeplats.

Resultat, mixedstafett, VM

1. Tyskland (0+7 bommar)

2. Frankrike + 2,2 (1+8)

3. Ryssland + 3,2 (0+4)

4. Italien + 28,7 (0+6)

5. Ukraina + 35,6 (0+8)

6. Sverige + 41,6 (0+8)

7. Tjeckien + 41,9 (2+9)

8. Norge + 46,2 (2+10)

9. Österrike + 1.20,2 (1+8)

10. Finland + 1.38,9 (0+9)