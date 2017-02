"Vi vill representera alla stadsbor" - somalier är aktiva i kommunalvalet

Somaliska politiskt aktiva efterlyser större röstdeltagande bland somalier. Kandidaterna vill ändå betona att de vill jobba för alla stadsbor, inte specifikt somalier.

Av de personer som har somaliska som modersmål bor största delen i huvudstadsregionen, och det finns redan flera somalier i regionens fullmäktige. Jämfört med andra invandrargrupper röstar somalierna aktivt, men ändå mindre än personer födda i Finland.

Av personer födda i Somalia röstade 40 procent i kommunalvalet 2012. Det här kommer fram i en undersökning av Päivi Pirkkalainen, Hanna Wass och Marjukka Weide som justitieministeriet finansierat. Bland personer födda i Finland låg röstningsaktiviteten på 59 procent enligt den här undersökningen.

Arshe Said är ordförande för finlands somaliska förbund. Somaliska förbundets ordförande Arshe Said. Bild: Patrick Holmström

Arshe Said, ordförande för Finlands somaliska förbund, önskar att fler somalier skulle rösta i kommunalvalet.

- Jag tycker det är viktigt att vara engagerad och följa med samhället och den politiska debatten. Vi säger att alla ska rösta. Jag hoppas att antalet somaliska kandidater växer. Den svåra delen är att mobilisera väljarna, speciellt de somaliska väljarna att rösta, säger Arshe Said från Finlands somaliska förbund.

Det slutliga antalet somaliska kandidater i kommunalvalet är inte ännu klart. I kommunalvalet år 2012 var 6 kandidater somaliska medborgare, 29 kandidater hade somaliska som modersmål. Det här enligt uppgifter från Statistikcentralen.

Finlands somaliska förbund har i tio år ordnat valdebatter på somaliska för att engagera väljare med somalisk bakgrund.

- En riktig integrering i samhället innebär att du följer med samhällsdebatten och det ekonomiska läget. Det är en integrationsfråga att du följer med hur systemet fungerar i din egen hemkommun, och hur situationen är i din egen kommun. Vi ser det som viktigt att vara med i de politiska rörelserna, säger Arshe Said.

Arshe Said har tidigare ställt upp för SFP i riksdagsval och kommunalval men tänker inte ställa upp i årets kommunalval.

Zahra Abdulla Zahra Abdulla vid De grönas valstuga vid Tre smeder i Helsingfors 2011. Bild: Creative Commons / Petri Krohn

Socialdemokraterna har flera somaliska fullmäktigeledamöter i huvudstadsregionen. Partiet representeras av Abdi Faysal Yuusuf i Vanda och Ali Abdirahman i Esbo. I Helsingfors har Zahra Abdulla varit medlem i Helsingfors stadsfullmäktige i 20 år.

Tidigare var hon De grönas ledamot, sedan 2015 representerar hon Vänsterförbundet. Miljöfrågor och goda bastjänster är det Zahra Abdulla vill jobba för.



- Jag ställer upp i valet för att representera Helsingforsbor. I kommunalt arbete går det inte att dela upp folk. I olika livssituationer har invånarna olika behov, men alla är invånare i Helsingfors. Under de 20 år jag varit med i kommunalpolitiken har jag fokuserat på alla Helsingforsbors intressen. Om kommunens bastjänster fungerar bra står de alla stadsbor till förfogande, säger Zahra Abdulla (VF).

Samtidigt håller Zahra Abdulla med Arshe Said om att röstningsprocenten bland de finländska somalierna gärna fick stiga.

- Förstås måste somalier rösta, på det sättet får de sin röst hörd. Om man vill påverka i staden så gör man det genom att rösta. Det är klart, säger Zahra Abdulla (VF).

Ali Habiba. Ali Habiba, socialdemokrat, stället upp i kommunalvalet 2017 i Esbo. Bild: Heidi Koivunen

Ali Habiba från Esbo ställer upp i kommunalvalet för första gången. Många av hennes stora förebilder, som Tarja Halonen och Martti Ahtisaari, är socialdemokrater. Också Ali Habiba vill vända sig till alla stadsbor, inte bara somalier.

- Nej jag kommer inte att leta röster bara bland somalier. Jag kommer ursprungligen från Somalia men har bott 25 år i Finland och ser mig som både somalier och finländare. Förstås vill jag också driva invandrarnas ärenden, särskilt invandrarmammor och deras möjligheter att få jobb är ett viktigt tema för mig. Men jag vill inte bara representera somalier eller invandrare, jag vill representera Esboborna, säger Ali Habiba (SDP).

Ali Habiba önskar att Esbo fullmäktige skulle vara lika mångkulturellt som staden är i dag. Hon håller med Arshe Said om att somalierna kunde rösta aktivare.

- Det är en av mina målsättningar. Jag vill uppmana inte bara somalier, utan också andra invandrare att rösta. Om man ser på statistiken och är ärlig, så är somalier dåliga på att rösta. Jag har i min kampanj försökt uppmana dem att rösta. Rösta, rösta! Det är ingen självklarhet. Annars får man inte sin röst hörd. Det är viktigt att rösta, oberoende vem man röstar på. Det viktiga är att rösta i alla val, säger Ali Habiba.