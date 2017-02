Vinterstorm drar över USA:s östkust - se video!

En kraftig snöstrom drar som bäst över USA:s östkust. Enligt nyhetskanalen CNN kan det på sina håll komma till och med 30 centimeter snö.

Över 3 000 flyg har redan ställts in på grund av stormen. Enbart på de tre flygplatserna i New York har 1 700 flyg ställts in. Också många flyg vid flygplatserna i Philadelphia och Boston har ställts in.

Stormen får många av städerna på östkusten att stanna till för en liten stund. Ungefär 60 miljoner människor bor på stormområdet. Många skolor och butiker har stängt i bland annat New York, Philadelphia och Boston.

Åtminstone delstaterna Massachusetts, Rhode Island och Connecticut uppmanade sina anställda att låta bli att gå till jobbet, ifall det inte är absolut nödvändigt.

Folk uppmanades också att undvika onödigt resande, så att snöplogar och räddningsfordon ska kunna ta sig fram.

I Philadelphia har vintervädret redan hunnit orsaka ungefär trettio mindre trafikolyckor. Polisen i New Jersey rapporterade i sin tur om 145 bilolyckor.

Stormen väntas ändå röra sig fort, så kaoset kommer antagligen inte att pågå länge enligt CNN.

En fotgängare går över gatan mitt under snöstormen i New York den 9 februari. Vinterstorm i New York den 9 februari 2017. Bild: EPA / JUSTIN LANE

Aishi Zidan, Yle uutiset / Linn Karlsson