Eftersnack frågar: Humor, bojkott eller ingendera?

I den politiska berättelsen blåser två klassiska fenomen upp starkare än någonsin: bojkotter och humor. Men funkar det?

Både USA och Europa är djupt splittrade. Donald Trump kör på som en ångvält men har också stött på bakslag. I Frankrike vädrar Marine Le Pen morgonluft men motståndet mot henne är också stort. Allmänt väntas ryska troll blanda sig i valkampanjen.

I en kaotisk politisk situation har motståndarna tagit till de två ovannämnda metoderna: bojkott och humor.

I USA sprider sig #grabyourwallet-fenomenet (bland annat på twitter) som går ut på att man som konsument ska undvika att köpa produkter som är förknippade med Trumps imperium. Nu senast har dottern Ivanka Trumps brand blivit utsatt för en omfattande bojkott, och hänvisande till dålig försäljning har bland många andra varuhuskedjan Nordstrom (med ett förflutet i rikssvenska utvandraren Johan Nordström) slutat sälja brandet.

Det i sin tur ledde till att USA:s president Donald Trump twittrade att Nordstrom har behandlat hennes dotter mycket illa:

"My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!"

I en intervju i Fox News uppmanade sedan Trumps rådgivare Kellyanne Conway alla att gå och shoppa Ivankas produkter.

Föga överraskande har det lett till en häftig debatt om det lagvidriga i att den nya administrationen använder sin politiska plattform till att stöda ett kommersiellt intresse. Och så vidare.

Det andra motståndet bygger på humor. Att motsätta sig makthavare med humorn som vapen är naturligtvis inget nytt. Men det kan funka. Det är lite som med kejsarens nya kläder: någon måste peka på det uppenbara, det uppenbara som många kanske inte ser eller vill se.

I Finland var til exempel Tove Jansson i satirtidningen Garm lysande med sin samtida kritik mot både Hitler och Stalin.

I Frankrike, där politisk satir alltid varit både häftig och provocerande, försöker den nya politiska stjärnan Emmanuel Macron bemöta internettrollen med humor. Ett vapen som kan funka, tycker Martin Kragh vid Utrikespolitiska institutet i Sverige i Svenska Yles artikel:

- Det är oftast enklast att bemöta det med humor än att försöka motbevisa absurda argument som faller på sin egen orimlighet.

På många håll i Europa pågår också en lättsam men smart videostafett från olika länder med en hälsning till Donald Trump. Nyaste är den finländska som i en kombination av finländsk självironi och finurlig Trump-kritik får en att dra på munnen åt det absurda i dagens världspoltik. Hyllning till Noin viikon uutiset för denna prestatation.

Men hur är det: Är bojkott och humor effektiva politiska vapen? Är de ens nödvändiga? Eller är de bara ett uttryck för dåliga förlorares desperation?

I dagens Eftersnack ska vi disktuera bojkotter och humor som politiska medel. Men först behöver vi din input. Rösta i vår enkät och tyck till med en kommentar så spinner vi sedan vidare!

Funkar bojkotter och humor i politiken? Jepp, humor är effektivast! Bojkotter är effektivast! Nej, ingendera behövs. Alla får ju rösta!

