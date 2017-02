Finlands videohälsning till Trump blev populär i ett slag - nästan två miljoner visningar

Den videohälsning till USA:s president Donald Trump, som Yleprogrammet Noin Viikon Uutiset har producerat, har blivit en viral hit.

Videon "America first, Finland second" har raskt spridits på nätet: Videon har delats 40 000 gånger och den har visats på Facebook 1,8 miljoner gånger. På Youtube har den spelats upp över 80 000 gånger.

Nederländerna var först ut med sin videohälsning till Trump, därefter gjorde bland annat Schweiz, Tyskland och Danmark sina och sedan också Finland.

En berättarröst som låter som Trump

Videon presenterar Finland på tre och en halv minut med en berättarröst som påminner väldigt mycket om Donald Trumps talröst. Donald Trump har i sin valkampanj väldigt mycket betonat att det är dags att sätta USA först (America First) och i Yles video föreslår man på goda grunder att Finland då kunde vara en god tvåa: "America First, Finland Second".

I videon nämns bland annat att Finland är de tusen sjöarnas land (men att det är en fejknyhet), våra stora kompositörer Sibelius, Kuula och Darude och Tarja Halonen som är Conan O'Briens dubbelgångare.

