Har du förslag på ett bra namn för en församling?

Församlingarna i Lovisanejden efterlyser förslag på vad en svenskspråkig och en finskspråkig församling kunde heta. Utredningsmännen föreslår församlingssammanslagningar.

Enligt de förslag som utredningsmännen har presenterat ska det i framtiden finnas två församlingar i Lovisa och Lappträsk; en svenskspråkig och en finskspråkig. Domkapitlen ska i mars ta initiativ till en ny församlingsstruktur.

Församlingarna vill ha in namnförslag från allmänheten. Församlingsmedlemmar kan komma in med förslag antingen via webben eller genom att lämna in dem till församlingskanslierna.

- Det här är ingen namntävling. Vi vill bara ha in kreativa förslag, säger Seppo Apajalahti som är ordförande för gemensamma kyrkorådet.

Han menar att det kan komma in sådana förslag som församlingarnas personal och de förtroendevalda alls inte har tänkt på.

Lovisa kyrka Bild: YLE/Patrick Karlsson Lovisa kyrka Bild: YLE/Patrick Karlsson

Alla förslag välkomna

Han vill inte precisera vilken typ av förslag församlingarna vill få in. Han vill att idéerna ska få flöda fritt.

Traditionella församlingsnamn med ortsnamn i är enligt honom problematiska att använda. Här handlar det om församlingar som är enspråkiga, men som sträcker sig över två kommuner.

Om organisationsförändringen förverkligas enligt förslaget slås församlingarna i Lovisa och Lappträsk ihop. Det handlar inte om en kommun utan om två.

Namn med Mikael Agricola-anknytning har enligt Apajalahti varit på tapeten, men att andra församlingar i Finland redan har namn av den här typen. Mikael Agricola kom från Pernå och kunde kännas som ett val som ligger nära till hands.

Mikael Agricola var hemma från Pernå. Hannu Kivioja som Mikael Agricola i serien Suuret suomalaiset. Bild: Helena Inkeri/Yle

Kyrkostyrelsen beslutar

Namnen slås slutgiltigt fast av kyrkostyrelsen. De finskspråkiga och svenskspråkiga domkapitlen kommer med förslag till kyrkostyrelsen.

Alla de namnförslag som kommer in från allmänheten ges över till domkapitlen.

- På det här sättet har de ett så brett material som möjligt att ta avstamp i, säger Apajalahti.

Enligt Apajalahti finns det några veckor tid för allmänheten att komma med namnförslag. Domkapitlen presenterar sedan sina förslag i medlet av mars.

Efter det är det dags för församlingarna att kommentera sammanslagningsförslaget och i samma väva förslagen till namn.