Nederlag för Trump - fortsatt stopp för inreseförbudet

Appellationsdomstolen har enhälligt beslutat att stoppet för president Donald Trumps inreseförbud gäller. Det betyder att människor från de sju i huvudsak muslimska länderna kan fortsätta resa in USA.

Lite över ett finsk tid natten till fredagen kom då beslutet om det omtvistade inreseförbudet. Den federala appellationsdomstolen på västkusten beslutade att Donald Trumps och det amerikanska justitieministeriets krav på att återinföra inreseförbudet förkastas.

Beslutet kommer högst sannolikt att överklagas till Högsta domstolen.

"VI SES I RÄTTEN, LANDETS SÄKERHET STÅR PÅ SPEL!" (SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!) twittrade Donald Trump i versaler strax efter att beslutet blivit offentligt.

Att skriva i versaler på Twitter tolkas allmänt som att skrika.

Drabbningen inleddes för en vecka sedan

Drabbningen om presidentens order är laglig eller inte inleddes för en vecka sedan. Då stoppade en federal domare inreseförbudet med motiveringen att det kan strida mot konstitutionen.

Därefter krävde Trumpadministrationen och justitieministeriet att förbudet skulle återinföras.

Men kravet godkändes inte, utan parterna ombads i stället att komma in med sina argument till en federal appellationsdomstol.

I tisdags hörde appellationsdomstolen argumenten från bägge parter i frågan.

Artikeln uppdateras