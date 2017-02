Klar seger för GrIFK-damerna – hoppade förbi BK-46 i slutserien

En ryckning i den andra halvleken blev för mycket för Karisdamerna, som gästade Grankulla på lördagen. Trion Carolina Rehnberg, Sophia Böckelman och Annina Nyström stod för sammanlagt 21 mål när GrIFK vann med 28-18.

Den lägre slutserien i damernas FM-serie i handboll fick en riktig rivstart på lördagen då GrIFK stod värd för BK-46. Värdinnorna visade ingen gästvänlighet utan ryckte ifrån ordentligt under den andra halvleken.

Efter den första halvtimmen stod det 15-12 och matchen såg ut att bli en nagelbitare. Istället stod GrIFK för den klart starkare insatsen under den andra halvtimmen och släppte endast in sex mål – samtidigt som Grankulladamerna smällde in 13 fullträffar.

Matchens främsta målskytt var Grankullakaptenen Carolina Rehnberg med sina åtta baljor. Sophia Böckelman satte sju och Annina Nyström sex mål för hemmalaget.

I Karistruppen var det Sirja Lassinharju som noterades för sju mål i matchen.

GrIFK hoppade samtidigt förbi BK-46 i den nedre slutserien. Bägge lag ligger dock på åtta poäng. De två bästa lagen i den nedre slutserien tar sig till kvartsfinal.

Resultat, damernas FM-serie i handboll:

GrIFK – BK-46 28-18 (15-12)

Bästa målskyttar GrIFK: Rehnberg 8, Böckelman 7, Nyström 6

Bästa målskyttar BK-46: Lassinharju 7, Holmberg 3, Löf 2, Lundqvist 2, Kullberg 2