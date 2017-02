Mikko Korhonens händelserika lördagsrunda: Sex birdies och en kungskobra

Bild: RICHARD WAINWRIGHT, AAP Image/Richard Wainwright NO ARCHIVING

Mikko Korhonen (arkivbild). Mikko Korhonen. Bild: RICHARD WAINWRIGHT, AAP Image/Richard Wainwright NO ARCHIVING

Med totalresultatet två under par förbättrade Mikko Korhonen sina ställningar rejält under lördagens runda av Europaturnén i Malaysia. Dessutom steg han nästan på en kungskobra.

– Under den första rundan så steg jag nästan på en 1,5 meter lång kungskobra. Jag missade den med 20 centimeter, berättar Korhonen i ett pressmeddelande.

Kungskobran är världens största giftorm. Ormen som Korhonen nästan steg på låg livlös på marken, men arrangörerna berättade senare att den slingrat iväg en stund senare.

– Så den levde åtminstone. Då började nog adrenalinet kicka in, berättar Korhonen.

En kobra. Ormen på bilden har antagligen inget att göra med incidenten i Malaysia (arkivbild). Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT

Nära ögat-incidenten påverkade ändå inte golfarens spel allt för mycket. Korhonen satte in sex birdies under omgången, som förde honom upp 20 placeringar till 34:a. Totalresultatet blev 70 slag, två under par.

– Helt ok runda. Det var lite berg- och dalbana emellanåt, men mot slutet tappade jag orken och det syns också i resultatet, säger Korhonen som också puttade in fyra bogeys.

Britten Danny Willet leder tävlingen med resultatet -16. Korhonens totalresultat är -4. Mikko Ilonen, som också deltog i deltävlingen, föll ut redan på fredagen.