Paavo Nurmis lopp löps vid Millrose Games i New York

Klockan 23:56 på lördag kväll finländsk tid går startskottet för Paavo Nurmi Two-Miles vid Millrose Games i New York.

Tävlingarna är en av äldsta friidrottstävlingarna inomhus i USA och en av de mest prestigefyllda. Millrose Games arrangeras för 110:e gången och firar jubileum, vilket man gör genom att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum och att det i år gått 120 år sedan Paavo Nurmi föddes.

Paavo Nurmi tog nio olympiska guldmedaljer. Dessutom satte han 58 världsrekord under sin karriär, men en del av loppen var sällan löpta sträckor och andra sattes inomhus, vilket inte räknades i officiell statistik förrän på 1980-talet. Enligt IAAF:s statistik satte Nurmi 22 officiella världsrekord.

Nurmi har en speciell plats i amerikanernas hjärta, eftersom han under sin USA-turné besökte många friidrottsarenor i USA och satte nya världsrekord på nästan varje plats.

På trettondagsafton 1925 löpte Nurmi sina första lopp i USA. Efter de fem OS-gulden i Paris var Madison Square Garden slutsåld och det var tjockt av cigarrettrök inomhus, men det stoppade inte Nurmis framfart. Nurmi slog världsrekord på sträckan en engelsk mil med 4.13,5 och en timme senare på 5 000 meter med 14.44,6. Dessutom var hans mellantid på 1 500 meter, 3.56,2, också nytt världsrekord.

Han fortsatte med att vinna 51 av de 55 tävlingar han ställde upp i under USA-turnén.

Nurmi satte själv världsrekord tre gånger på sträckan

På två engelska mil, alltså exakt 3 218,688 meter, satte han inofficiellt världsrekord inomhus två gånger i februari 1925 i New York, först med 9.08,0 och sedan bara en vecka senare med 8.58,2. Dessutom satte han världsrekord på sträckan också utomhus, år 1931 i Helsingfors med tiden 8:59.6.

Det är den sträckan som löps igen den 11 februari 2017 i New York, och som döpts efter Paavo Nurmi. Paavo Nurmi löper in med OS-elden, Helsingfors 1952. Paavo Nurmi löper in med OS-elden, Helsingfors 1952. Bild: All Over Press

I nästan 100 år, från 1914 till 2011, hölls inomhustävlingarna vid Millrose Games i Madison Square Garden på ett särskilt trägolv, men numera tävlar man i the Armory på Övre Manhattan.

Paavo Nurmi Two-Miles är ett av många lopp vid Millrose Games. På startsträcket står Mo Ahmed, Lawi Lalang, Ben Blankenship, Andrew Butchart, Donn Cabral, Kemoy Campbell, Matthew Centrowitz, Garrett Heath, Ryan Hill, Ford Palmer, Morgan Pearson, Brian Shrader och Ben True.

Endast rena idrottare får delta

Paavo Nurmi Games och arrangörerna i New York har kommit överens om att alla deltagare i kvällens lopp också är inbjudna till Paavo Nurmi Games i Åbo i sommar, där samma sträcka finns på programmet.

– Då hoppas vi också att vi kan locka med Mo Farah till Åbo, säger Jari Salonen, som är verksamhetsledare för Paavo Nurmi Games, och på plats i New York för att göra reklam för tävlingarna i Åbo.

Lördagens tävlingar televiseras till hundratals miljoner tittare över USA, men också i Finland. Tävlingarna visas på MTV Max.

En speciell sak med Millrose Games är också att man endast bjuder in idrottare som aldrig har haft med dopning att göra.

– Vi har mandat att låta bli att bjuda in sådana idrottare som har en dopningshistoria bakom sig. Alla sådana idrottare som gjort överträdelser vill vi hålla borta från våra tävlingar, sade tävlingschefen Ray Flynn i början av året till sportkanalen ESPN.