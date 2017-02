Se Melodifestivalens andra deltävling - live!

Euroviisulava on maailman suurin ja haastavin lava.

Ensinnäkin on todettava, että kirjoitan tätä tukholmalaisen hotellin aamupalapöydässä ja takana on edellisillan Euroviisujen semifinaali, jossa Sandhja joukkoineen avasi pirteästi viisushown, mutta ei selviytynyt finalistien joukkoon. Olo on tietenkin pettynyt erityisesti hienoa työtä tehneen artistin ja Ylen tiimin puolesta.