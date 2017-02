Sveriges utrikesminister utsätts för ryska twitterattacker inför Moskvabesök

Suomella on pieneksi maaksi harvinaisen kattava suurlähetystöjen verkosto, ja uusia edustustoja suunnitellaan mm. Keski-Aasiaan. Samaan aikaan EU on luomassa omaa lähetystöverkostoa, jonka pitäisi palvella kaikkia EU-kansalaisia. Mistä on kysymys?

Ulkoministeriön historiaa tutkinut poliittisen historian professori Timo Soikkanen lainasi kirjassaan tuolloin eläkkeelle lähtevää suurlähettiläs Joel Toivolaa: ”Diplomaattien työ on surkastunut lukemis-, tutkimus-, ja ajattelutyöstä pelkän rutiinin hoitelemiseen.”