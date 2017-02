IF Minken och IF Femman stafettmästare i FSSM

IF Minken knep med knapp marginal stafettguldet för herrar i FSSM i Borgå. I damernas stafett tog IF Femman en överlägsen seger.

IF Minken med Juuso Haarala, Patrick Kronberg och Remi Lindholm i laget vann herrarnas stafett i Borgå men det blev en hård kamp om guldet.

Minken utmanades främst av IF Femmans första lag och segermarginalen blev endast en sekund. I IF Femmans silverlag tävlade Rikhard Mäki-Heikkilä, Johan Gustafsson och Victor Lövdahl.

Damernas stafett i FSSM blev inte lika spännande. IF Femman gick ifrån de övriga lagen redan på den fösta sträckan och vann till slut med en minut före IF Åsarnas första lag.

I Femmans segrande lag tävlade Linnea Henriksson, Alexandra Enlund och Jennifer Antell.

Samtliga resultat från FSSM hittar ni här.

Resultat:

Herrar:

1. IF Minken 1 1.15.59,0

2. IF Femman 1 +1,0

3. IF Minken 2 +1.37,2

4. IF Åsarna 1 +4.02,8

Damer:

1. IF Femman 1 43.42,3

2. IF Åsarna 1 +59,9

3. IF Minken 1 +1.04,3

4. IF Femman 2 +1.49,8