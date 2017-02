Jazzlegenden Al Jarreau död

Den amerikanska jazzmusikern Al Jarreau har avlidit, berättar hans manager. Jarreau dog på ett sjukhus i Los Angeles. Han blev 76 år gammal.

Under den 50 år långa karriären hann Jarreau ge ut totalt 16 studioalbum. Hans musik hördes också i tv-serier under 1970- och 80-talen, bland annat i den populära tv-serien Moonlighting.

Till hans största hits hör bland annat We’re In This Love Together, från albumet Breakin' Away för vilket han belönades i kategorin Best Pop Vocal Performance på Grammygalan år 1982, och Mornin’ som nominerats till en Grammy.

Jarreau var en sjufaldig Grammyvinnare och belönades i såväl jazz-, pop- som i R&B-kategorierna.

Sin sjunde och sista Grammy vann Al Jarreau 2007. Al Jarreau håller upp en Grammystatyett på Grammygalan 2007. Bild: EPA/STR

Dödsorsaken har inte offentliggjorts, men Jarreau led under de senaste åren av luftsvägs- och hjärtbesvär. Tidigare i veckan fick han avbryta sin turné när han lades in på sjukhus på grund av utmattning. Bara dagar innan han dog hade han meddelat att han går i pension.

Jarreau har också uppträtt i Finland, bland annat på April Jazz i Esbo år 2009.